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Attualità | 10 agosto 2026, 18:30

Il direttivo della Croce Verde di None rinnovato va verso la nuova sede

L’inaugurazione è prevista nel mese di ottobre

Luca Ferrua, al centro, alla presentazione della nuova sede

Luca Ferrua, al centro, alla presentazione della nuova sede

Molte conferme per il direttivo della Croce Verde di None, infatti solo un membro è nuovo. L’associazione, a fine aprile, ha rinnovato le cariche sociali, confermando Luca Ferrua come presidente. Ora si aspetta il trasferimento nella nuova sede, in programma per ottobre.

Oltre a Ferrua, in Croce Verde dal 1989 e presidente dal 2012, il resto della squadra è confermato, con cambi solo a livello di cariche: Paolo Salciccia è il vicepresidente, Federico Vialardi, ex vicepresidente, è ora responsabile della formazione e viceresponsabile del personale, Giovanni Lurghino responsabile dell’autoparco e del personale, Noemi Ferrua segretaria e responsabile della comunicazione e dei progetti di servizio civile universale, Marco Sivera responsabile sede logistica, Antonia Durante e Pasquale Valenti vicedirettori dei servizi, Antonio Gastaldo responsabile del materiale sanitario e dell’abbigliamento.

L’unico volto nuovo è quello di Simone Ribotta, entrato come responsabile dei servizi, a sostituzione di Andrea Fornaro, che non si è ricandidato.

È stato rinominato come direttore sanitario Salvatore Interlici ed è stata conferita la carica di direttore amministrativo a Piero Ruscone, due figure già presenti nell’associazione in passato. È inoltre stato eletto Alessandro Coppola, rappresentante dei volontari.

Tra i progetti di sviluppo futuro c’è il trasferimento dalla sede attuale in via Santorre di Santarosa 74 in quella nuova in via Sestriere 65. “I lavori stanno per essere ultimati: dopo tre anni portiamo a compimento questo progetto che ha visto un investimento di circa 1 milione e 200mila euro. Occuperemo una sede interamente ricostruita a nuovo, di 2000 metri quadrati complessivi, di cui 940 coperti. L’inaugurazione è prevista per il mese di ottobre”, afferma Ferrua.

Attualmente, la Croce Verde di None opera con oltre 180 volontari, 34 dipendenti e dispone di 12 ambulanze e 9 automezzi, tra autovetture e mezzi speciali. L’aggiornamento costante per tenere in piedi l’associazione rimane fondamentale: “Seguiamo la formazione prevista dalla legge regionale volontari del soccorso 118 per poter fare servizio di emergenza in ambulanza. Secondo le nuove normative tutto il personale è soggetto a corsi relativi alla sicurezza, alla movimentazione e alla privacy. C’è poi la certificazione per l’utilizzo del Dae – Defibrillatore esterno automatico –, corsi per gli autisti dei nostri mezzi e altri proposti dall’Anpas”.

A settembre partirà il progetto per il servizio civile dell’anno 2026 e da gennaio 2027 quello per Allegato A, obbligatorio per poter diventare soccorritori 118.

Sabina Comba

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