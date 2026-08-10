Chivasso, l’Amministrazione comunale potenzia la sicurezza urbana

L’Amministrazione comunale di Chivasso ha disposto un rafforzamento straordinario delle attività della Polizia Locale, in risposta alla tutela della sicurezza pubblica, al periodo di ferie estive, durante le quali molti chivassesi lasciano le proprie abitazioni e, allo stesso tempo, in vista del maggiore afflusso nel centro storico con l’approssimarsi della Festa Patronale del Beato Angelo Carletti, che richiama residenti e visitatori.

Per garantire una presenza più capillare e una tutela costante del territorio, la Polizia Locale, con il coordinamento del comandante Marco Lauria, attiverà un piano operativo mirato che prevede presidi quotidiani in piazza Garibaldi e presso il Movicentro. Saranno effettuati presidi pomeridiani e serali con cadenza quotidiana nelle aree della stazione ferroviaria, nelle quali vige la zona a vigilanza rafforzata.

Periodicamente, il servizio dei “civich” sarà prolungato anche nelle fasce orarie serali più sensibili. Nei giorni dei mercati del mercoledì e del sabato, verranno incrementati i controlli con particolare attenzione al contrasto dei borseggi e alla tutela dei cittadini durante le attività commerciali.

«In queste settimane la città vive un periodo che richiede attenzione e presenza costante – ha spiegato il sindaco Claudio Castello -. Il potenziamento dei presidi della Polizia Locale va proprio in questa direzione: garantire sicurezza, prevenzione e tranquillità a chi resta, a chi rientra e a chi frequenta Chivasso per gli eventi patronali». La questione sicurezza è stata rilanciata inoltre dal primo cittadino che ha annunciato in Consiglio comunale la richiesta al Ministero dell’Interno l’istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza a Chivasso, come ulteriore presidio stabile capace di garantire un coordinamento più efficace delle attività di controllo e prevenzione, risposta tempestiva alle emergenze, nuovo punto di riferimento per cittadini, operatori economici e istituzioni locali