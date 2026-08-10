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Attualità | 10 agosto 2026, 07:10

Bar, kebab e ristoranti cinesi: a Torino la chiusura per ferie ad agosto parla tutte le lingue [FOTO]

Cambiano i ritmi della città e nelle due settimane centrali del mese anche i locali stranieri abbassano le serrande

Negozi chiusi per ferie

Negozi chiusi per ferie

C’era una volta la Torino d’agosto che non dormiva mai, o almeno non del tutto. Quella dove, mentre le serrande dei negozi e dei bar tradizionali andavano giù una dopo l'altra per le classiche vacanze estive, a tenere accesa la luce della città ci pensavano quasi esclusivamente le attività gestite da cittadini stranieri. Kebabbari, ristoranti cinesi, minimarket e sartorie etniche rappresentavano la certezza rassicurante per chi restava a presidiare il deserto d'asfalto cittadino.

Oggi quell'equazione non vale più. Con l'ingresso nelle due settimane centrali di agosto, Torino si scopre unita sotto un unico, universale cartello applicato sui vetri: "Chiuso per ferie".

Cambiano i tempi

A cambiare non sono solo i tempi, ma le abitudini e i modelli d'integrazione. Sempre più commercianti di prima e seconda generazione, ormai perfettamente inseriti nel tessuto economico e sociale della città, scelgono di allinearsi ai ritmi del calendario italiano. Basta fare un giro tra San Salvario, Aurora, Santa Rita o Mirafiori per accorgersene: le saracinesche ricoperte di scritte in varie lingue annunciano pause di due, tre, in certi casi persino quattro settimane.

I primi a concedersi il meritato riposo sono i titolari dei locali di ristorazione veloce. I kebab di quartiere, un tempo presidio imbattibile di mezzanotte anche la notte di Ferragosto, quest'anno hanno abbassato la saracinesca per far riposare griglie e spiedi. Stessa sorte per i ristoranti cinesi di lungo corso, molti dei quali approfittano della pausa estiva per organizzare lunghi viaggi di rientro in patria e far visita alle famiglie d'origine, o semplicemente per concedersi qualche settimana di relax al mare o in montagna.

Il commercio che riposa

Non si tratta solo di ristorazione. La tendenza coinvolge anche il piccolo commercio e l'artigianato di servizio: le sartorie cinesi di quartiere, i negozi di riparazione telefonica e i piccoli minimarket etnici sospendono le attività per tutta la metà del mese.

Le motivazioni sono duplici. Da un lato c'è un calo fisiologico dei consumi e dei residenti nei quartieri durante le settimane clou dell'esodo estivo; dall'altro emerge un chiaro cambio culturale. Il lavoro a orario continuato 365 giorni all'anno lascia progressivamente il passo alla ricerca di un miglior equilibrio tra vita professionale e privata, esattamente come avviene per qualsiasi altra impresa familiare.

Per i torinesi rimasti in città - tra chi lavora, chi attende i turni di fine mese e i turisti in visita al Museo Egizio o alla Venaria - trovare un caffè o un pasto veloci richiede ora un pizzico di pianificazione in più. Torino ad agosto va in vacanza per davvero, ma non sarà comunque difficile trovare qualcuno aperto.

Negozi chiusi per ferie

Negozi chiusi per ferie

Negozi chiusi per ferie

Negozi chiusi per ferie

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Philippe Versienti

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