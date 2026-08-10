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Attualità | 10 agosto 2026, 11:33

Meteo, anche Ferragosto porta il caldo in valigia: grande attesa per l'eclissi solare di mercoledì sera

Nonostante i temporali di ieri sera abbiano rinfrescato temporaneamente, dovremo affrontare un'altra settimana in compagnia del caldo intenso, con quasi nessuna variazione sul tema

Grande attesa per l'eclissi di mercoledì sera, nonostante il caldo

Grande attesa per l'eclissi di mercoledì sera, nonostante il caldo

Nonostante i temporali di ieri sera ci abbiano rinfrescato temporaneamente, dovremo affrontare un'altra settimana in compagnia del caldo intenso, con quasi nessuna variazione sul tema. A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 16 agosto il ciclo sarà generalmente questo: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità più sviluppata al pomeriggio sui rilievi, con rovesci o temporali sulle Alpi che occasionalmente potranno estendersi verso le pianure limitrofe. 

Attesa per l'eclissi solare

Ma la grande attesa è per mercoledì sera - attorno alle 20:00-20:30 - si potrà assistere (copertura nuvolosa e montuosa permettendo) ad una eclissi parziale di sole che nelle nostre aree toccherà il 93% di copertura del disco solare. Per i dettagli è possibile consultare le mappe dell'Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF).

I temporali non bastano

Le temperature, dopo la rinfrescata di ieri sera grazie ai frequenti temporali, torneranno velocemente oltre le medie del periodo già da oggi. Le massime saranno oltre i  34-36 °C per buona parte della settimana. Le minime quasi sempre da notti tropicali con valori oltre i 23/24 °C.

Ventilazione scarsa e generalmente in forma di brezze. Soltanto i temporali potranno generare raffiche intense tra pomeriggio e sera. Ci sono buone probabilità che questo periodo di alta pressione e caldo intenso si interrompa ad inizio delle settimana prossima attorno al 18 agosto, ma per conferme attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Per maggiori dettagli sulle previsioni legate al territorio di Torino, è possibile consultare il sito di Datameteo.

Datameteo

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