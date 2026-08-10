Meteo, anche Ferragosto porta il caldo in valigia: grande attesa per l'eclissi solare di mercoledì sera

Nonostante i temporali di ieri sera ci abbiano rinfrescato temporaneamente, dovremo affrontare un'altra settimana in compagnia del caldo intenso, con quasi nessuna variazione sul tema. A Torino quindi avremo questa situazione: fino a domenica 16 agosto il ciclo sarà generalmente questo: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nuvolosità più sviluppata al pomeriggio sui rilievi, con rovesci o temporali sulle Alpi che occasionalmente potranno estendersi verso le pianure limitrofe.

Attesa per l'eclissi solare

Ma la grande attesa è per mercoledì sera - attorno alle 20:00-20:30 - si potrà assistere (copertura nuvolosa e montuosa permettendo) ad una eclissi parziale di sole che nelle nostre aree toccherà il 93% di copertura del disco solare. Per i dettagli è possibile consultare le mappe dell'Istituto Nazionale di AstroFisica (INAF).

I temporali non bastano

Le temperature, dopo la rinfrescata di ieri sera grazie ai frequenti temporali, torneranno velocemente oltre le medie del periodo già da oggi. Le massime saranno oltre i 34-36 °C per buona parte della settimana. Le minime quasi sempre da notti tropicali con valori oltre i 23/24 °C.

Ventilazione scarsa e generalmente in forma di brezze. Soltanto i temporali potranno generare raffiche intense tra pomeriggio e sera. Ci sono buone probabilità che questo periodo di alta pressione e caldo intenso si interrompa ad inizio delle settimana prossima attorno al 18 agosto, ma per conferme attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Per maggiori dettagli sulle previsioni legate al territorio di Torino, è possibile consultare il sito di Datameteo.