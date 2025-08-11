Entro settembre via i lavori per l’anello ciclabile e il collegamento con via Nizza

Nei giorni scorsi, in piazza Carducci, è stato avviato il primo cantiere per la realizzazione dell’anello ciclabile e del collegamento con via Nizza a sud e a nord. L’intervento prevede anche lo spostamento della zona taxi. Al momento non sono state comunicate tempistiche precise, ma l’opera è finanziata dalla Città e da altri partner, con alcuni lavori previsti davanti alla banca.

Tra gli interventi già coperti dai fondi c’è anche la congiunzione con il tratto in zona Nizza Millefonti (oggetto settimane fa di un sopralluogo). I cantieri estivi permetteranno ai due lati di via Nizza di ricongiungersi, mentre per piazza Carducci i lavori veri e propri entreranno nel vivo a settembre, come confermato dalla Circoscrizione 8 e dal Comune di Torino. Nel frattempo, nell’area è presente anche un cantiere di Iren per la riparazione di un guasto.

"Un intervento - spiegano il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta -, che permetterà di terminare finalmente la pista ciclabile di via Nizza, permettendo a chi lo vorrà di andare in bici da Porta Nuova fino a piazza Bengasi".