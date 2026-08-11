Una prima volta per Luserna San Giovanni: nasce il Consiglio comunale dei ragazzi

Anche Luserna San Giovanni avrà il suo Consiglio comunale ragazzi. Lo ha annunciato l’assessore all’Istruzione Sonia Rostagnol durante la seduta del Consiglio comunale di giovedì 30 luglio. Analogamente a quanto succede già da anni nei paesi limitrofi, come Bricherasio e Torre Pellice, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, anche gli studenti lusernesi potranno vivere l’esperienza di cittadinanza attiva che permette ai ragazzi di rappresentare i compagni, proporre idee e partecipare alle decisioni sulla vita scolastica e del territorio. “Non c’è mai stato prima d’ora un Consiglio comunale ragazzi a Luserna San Giovanni e uno degli obiettivi del nostro mandato era proprio avviarlo. L’esperienza potrebbe, nel lungo periodo, favorire anche il ricambio generazionale tra gli Amministratori comunali” dichiara Rostagnol.

L’Istituto comprensivo De Amicis ha accolto favorevolmente la proposta, inserendola in un progetto già avviato si sostegno alle emergenze sociali, e decidendo di riservare l’esperienza ai ragazzini che frequentano la prima e la seconda media. “Da tempo stiamo riflettendo sull’individualismo degli studenti che spesso è una conseguenza di sulle situazioni di fragilità delle famiglie da cui provengono. La probabilità che diventino adulti disinteressati alla vita democratica e alla cura del bene pubblico è alta” spiega la professoressa di musica Rosalba Navone. È lei che sta seguendo l’avvio del Consiglio comunale, che dovrebbe partire a gennaio 2027: “Con l’inizio dell’anno scolastico partiranno le lezioni sul funzionamento del Consiglio comunale e della vita democratica nel nostro Paese. Solo dopo si passerà alle elezioni e alla nomina dei membri”.

Il nuovo sindaco e i nuovi consiglieri saranno coinvolti in particolare nelle attività legate al gemellaggio con la città slovacca di Prievidza: “Abbiamo già avviato un gemellaggio culturale tra i cori della scuola – sottolinea Navone – e i ragazzi potrebbero essere parte attiva nell’organizzazione di questo tipo di eventi”.