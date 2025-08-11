Panchina tranciata a metà da un machete ai giardini Zumaglia, Maggia (FdI): "Servono controlli costanti"

"Come già anticipato in sede di consiglio il giardino necessita di controlli costanti viste le frequenti notizie di violenze che si consumerebbero la sera e la notte da gruppi di sbandati e da giovani residenti non troppo raccomandabili già oggetti di interventi delle forze dell'ordine nei mesi passati per aggressioni ai danni di commercianti della zona" così il consigliere della Circoscrizione 4 Luca Maggia (FdI) che denuncia i danni a una panchina dei giardini Zumaglia avvenuto nella serata di ieri: "La sera scorsa un componente di questi gruppi armato di machete ha sferrato un fendente sullo schienale della panchina, tagliandolo a metà. Non possiamo permettere che nei nostri parchi girino armi liberamente in mani a questi giovani delinquenti con rischio per l'incolumità di persone e cose. Il Sindaco e la giunta devono porre immediato rimedio a tale criticità con azioni mirate e costanti della nostra polizia municipale senza interruzione."