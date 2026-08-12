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Cronaca | 12 agosto 2026, 11:03

Si sente male sui campi da tennis a Rivalta: 76enne salvato dalle indicazioni al telefono del 118

In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, i presenti hanno praticato il massaggio cardiaco

Si sente male sui campi da tennis a Rivalta: 76enne salvato dalle indicazioni al telefono del 118

Intervento del 118 ieri sera verso le 18.30 ai campi da tennis di via San Luigi a Rivalta di Torino. 

Un uomo di 76 anni si è sentito male colpito da un malore ed è andato in arresto cardiaco. 

La chiamata al numero unico 112 ha attivato immediatamente i soccorsi. 

L’infermiere della Centrale operativa del 118 di Torino ha guidato al telefono le persone presenti al campo sportivo nell’avvio del massaggio cardiaco, proseguito pochi minuti dopo dal personale sanitario arrivato sul posto in ambulanza.

Il paziente è stato defibrillato e il cuore ha ripreso a battere. 

Negli stessi minuti è atterrato sul posto anche l’elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso.

L’équipe sanitaria ha stabilizzato il paziente prima del trasporto all’ospedale Molinette di Torino. Ora l'uomo trova ricoverato in rianimazione, intubato.

redazione

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