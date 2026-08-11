Nuova nomina per il cardinale Repole: Papa Leone XIV lo inserisce tra i membri del Consiglio per l'Economia

C'è anche il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, tra i nuovi nominati da Papa Leone XIV come membri del Consiglio per l’Economia. Oltre a Repole, in particolare, compaiono tra le scelte del Pontefice anche il cardinale Grzegorz Ryś, arcivescovo di Cracovia (Polonia), il cardinale Ladislav Nemet, arcivescovo di Belgrado (Serbia) e il cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri (Algeria).



Nello stesso Consiglio Papa Leone XIV ha inoltre nominato Denis Duverne, presidente del Consiglio di Sorveglianza della Fondation pour la Recherche Médicale; Gisela Liechtenstein, amministratore delegato di Industrie und Finanzkontor Etablissement; Paolo Nusiner, direttore generale della Direzione per gli Affari Generali del Dicastero per la Comunicazione e Elena Wettstein Principato, responsabile della Gestione delle Vendite di Europe International di UBS Group AG.

Il Consiglio ha compiti di vigilanza sulle strutture e sulle attività amministrative e finanziarie delle Istituzioni della Santa Sede. Repole è già membro della Segreteria del Sinodo dei Vescovi, del Dicastero per la Dottrina della Fede e del Dicastero per la Cause dei santi.