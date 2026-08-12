Carabinieri in vacanza a Formentera salvano il passeggero di un'auto caduta in acqua alle Saline

A Formentera, in Spagna, incredibile intervento dei Carabinieri di Torino e di Savona che si trovavano sul posto fuori servizio.

Lungo la strada delle Saline presso porto La Savina, i due militari, che si trovavano in vacanza sull’isola, hanno assistito a un grave incidente stradale. Un’autovettura con quattro persone a bordo si è ribaltata, inabissandosi parzialmente nel canale della salina.

I due carabinieri si sono immersi soccorrendo un passeggero spagnolo trentenne sbalzato all'esterno con capo sommerso e a rischio annegamento. Recuperato il ferito, che ha riportato fratture esposte e assenza sensibilità arti inferiori, lo hanno posto in posizione di sicurezza e hanno tamponato la ferita cranica emorragica.

In attesa dei soccorsi, hanno delimitato l'area e gestito altri passeggeri in shock.

Giunte le ambulanze, la policia local e la guardia civil, hanno collaborato al caricamento in barella. I sanitari hanno confermato che la tempestiva disostruzione delle vie aeree ha evitato appena in tempo il decesso per annegamento. Il ferito è stato elitrasportato a Ibiza, ed è oggi fuori pericolo e in miglioramento. Nessun altro lesionato grave.