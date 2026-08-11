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Cronaca | 11 agosto 2026, 17:47

Spaccio a Lingotto, l'esasperazione dei residenti: "L'illegalità e il degrado sotto gli occhi di tutti"

L'episodio in via Fenoglietti segnalato da un nostro lettore

Spaccio a Lingotto, l'esasperazione dei residenti: &quot;L'illegalità e il degrado sotto gli occhi di tutti&quot;

Lingotto è ancora allarme spaccio. 

L'episodio di questa mattina in via Fenoglietti, ci è stato segnalato da un nostro lettore martedì 11 agosto: "Mentre la città rallenta per la pausa estiva l'illegalità e il degrado rimangono l'unica costante presente 24 ore su 24, alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti".

Le foto inviate al giornale ritraggono i presunti spacciatori nell'area verde dietro la cancellata, a ridosso del passaggio pedonale. 

Fristrazione ed esasperazione per i residenti del quartiere Lingotto che da tempo assistono a questa situazione. "Le segnalazioni inviate tramite i canali ufficiali e alle forze dell'ordine vengono liquidate e archiviate in tempi record, senza alcun reale intervento sul campo. ​L'Amministrazione e la Circoscrizione si trincerano dietro un silenzio assordante".

redazione

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