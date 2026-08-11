Ha un arresto cardiaco, 60enne di Torino muore alla Marina di Andora

Non ce l'ha fatta, nonostante i tentativi di rianimarlo, Giovanni Stagliano, 60enne originario di Torino, che ha avuto un attacco cardiaco nella zona della Marina di Andora.

L’uomo, classe '66, stava facendo il bagno davanti alla spiaggia libera dell’ex Colonia d’Asti quando si è sentito male: è stato prontamente soccorso e sono iniziative le manovre di rianimazione.

Sul posto è intervenuta, poco dopo le 15.30, l'automedica del 118 e un'ambulanza della Croce Bianca andorese. Ad intervenire anche la Capitaneria di porto.

Purtroppo, dopo diversi tentativi, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso.