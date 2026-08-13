Aurora, minaccia gli agenti con un grosso coltello e poi si rifugia in un b&b: arrestato 53enne

La Polizia ha arrestato, nel quartiere Aurora, un cittadino indiano di 53 anni con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale: l'uomo aveva infatti minacciato gli agenti delle Volanti impugnando un grosso coltello da cucina.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando era stato segnalato in corso Brescia un uomo armato di coltello proprio all’interno di un appartamento adibito a B&B. Gli agenti, raggiunto lo stabile, hanno preso contatti con la donna che aveva dato l'allarme e con un altro inquilino che hanno indicato la presenza dell’uomo al primo piano. La donna, in evidente stato di agitazione, ha riferito agli operatori di essere stata minacciata e di aver visto il soggetto impugnare un coltello.

Gli operatori hanno quindi raggiunto il piano indicato e, nei pressi dell’accesso al ballatoio, hanno notato il soggetto che impugnava un coltello da cucina di grandi dimensioni, lungo circa 33 centimetri e con una lama di circa 20 centimetri. Gli agenti gli hanno quindi intimato più volte di posare il coltello a terra, senza successo; è stato pertanto necessario l’utilizzo a scopo dissuasivo del taser, con l’attivazione dei fasci laser diretti verso il suo corpo. Questa manovra ha costretto l’uomo ad allontanarsi e a rifugiarsi, utilizzando una porta-finestra, all’interno del B&B.

Una volta entrati nell’appartamento e raggiunta la cucina, gli agenti hanno individuato sul tavolo il coltello che poco prima l’uomo impugnava, rintracciandolo nel soggiorno. Al termine degli accertamenti, il 53enne è stato arrestato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.