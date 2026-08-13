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Cronaca | 13 agosto 2026, 07:47

Vanchiglietta, ore di ansia alla ricerca della signora Guerina, 83 anni

Le ultime tracce risalgono all'11 agosto, quando si è allontanata di casa intorno alle 14:30

Ore di ansia a Vanchiglietta

Ore di ansia a Vanchiglietta

Sono ore di angoscia, nel quartiere Vanchiglietta di Torino, alla ricerca da ormai due giorni della signora Guerina, 83 anni, detta Rina. Le ultime indicazioni che si hanno su di lei risalgono all'11 agosto, quando si è allontanata di casa intorno alle 14:30. 

Si teme che possa trovarsi in stato confusionale. Alcuni dettagli la vorrebbero scalza (non indossava scarpe), con pantaloni rosa scuro e una camicetta bianco panna.

Chi avesse indicazioni o segnalazioni, può chiamare il numero 388-1894493.

redazione

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