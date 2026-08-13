La lettera di una mamma in visita al figlio: "Valdocco preda di spaccio e bivacchi"

Lo sguardo esterno di chi arriva da fuori città e si scontra con una realtà di degrado inattesa. A prendere carta e penna è Antonella V., una signora non residente a Torino ma ospite del figlio da qualche settimana per un lieto evento familiare. Proprio la prospettiva del tutto terza e disinteressata di chi sta vivendo temporaneamente il quartiere ha spinto la donna a inviare un'accorata lettera alla redazione per denunciare il declino e i problemi di ordine pubblico riscontrati nella zona di Valdocco.

La denuncia da chi viene da fuori: schiamazzi, spaccio e bivacchi

Pur non essendo una residente abituale, l'impatto con la quotidianità del quartiere ha indotto la signora ad agire. La lettrice - che ha già inoltrato una dettagliata segnalazione formale al Comune di Torino e alla Questura tramite il proprio legale - descrive con preoccupazione le criticità osservate durante le sue giornate trascorse in città nella zona compresa tra la Basilica di Maria Ausiliatrice e corso Principe Oddone. Nella missiva riferisce fatti ben precisi e notati da esterna: schiamazzi in piena notte, persone in continuo stazionamento sui marciapiedi e condotte palesemente riconducibili allo spaccio e al consumo di stupefacenti.

"La sicurezza è un diritto di tutti, non un valore della destra"

L'analisi della madre in visita supera le contrapposizioni ideologiche e di partito. Riconoscendosi in una cultura di matrice progressista, l'autrice sottolinea come proprio chi guarda alla città con occhio esterno avverta il peso di certe contraddizioni: "L'inclusione non può coincidere con l'indifferenza verso il degrado. Difendere la sicurezza dei quartieri significa tutelare le famiglie, gli anziani, i commercianti e i lavoratori. Allo stesso tempo, significa non abbandonare al loro destino le persone che vivono ai margini, spesso vittime di sfruttamento".

"Dove lo spazio pubblico viene lasciato al degrado - conclude la lettrice - sono sempre i cittadini più deboli a pagarne il prezzo. Una città realmente solidale non chiude gli occhi davanti all'illegalità, ma sa coniugare giustizia sociale e presidio del territorio".