Più sicurezza in vista di Ferragosto: quattro persone arrestate per furti e rapine nei negozi

Ancora più controlli, in questi giorni che si avvicinano a Ferragosto, da parte delle forze dell'ordine. Sono quattro le persone arrestate dalla Polizia per furti e una tentata rapina impropria ai danni di diversi esercizi commerciali torinesi. Gli interventi hanno consentito di recuperare tutta la merce sottratta e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili.



Nel primo caso, gli agenti della Squadra Volante hanno individuato un giovane che si stava allontanando di corsa da un minimarket di via Val della Torre. Il 21enne, cittadino camerunense, poco prima era entrato nel negozio pretendendo del denaro e, al rifiuto opposto dal dipendente, lo ha aggredito verbalmente e fisicamente impossessandosi del telefono cellulare e delle chiavi del negozio. Nel corso della colluttazione che ne è nata, il 21enne avrebbe inoltre brandito una bottiglia di vetro all’indirizzo del cassiere. Dopo essersi dato alla fuga è stato intercettato dalla Volante ed arrestato per tentata rapina impropria. E' stato portato presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”.



In un secondo episodio, gli agenti della Squadra Volante sono invece intervenuti in corso Novara, presso un supermercato dove una cliente aveva tentato di allontanarsi con un carrello contenente prodotti per un valore complessivo di oltre 250 euro. La donna, una cittadina italiana di 45 anni, poi risultata inottemperante all’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e destinataria di un foglio di via obbligatorio del Questore di Torino con divieto di ritorno in città, era stata notata dalla vigilanza mentre si aggirava con fare sospetto tra le corsie e riempire il carrello con numerosi prodotti, per poi dirigersi verso l’uscita senza effettuare il pagamento. Raggiunta all’esterno dal vigilante, la 45enne avrebbe reagito aggredendolo fisicamente, spintonandolo e strattonandolo, arrivando anche a sputargli addosso e a minacciarlo nel tentativo di costringerlo a desistere. Una volta giunti gli operatori di Polizia, la 45enne è stata definitivamente bloccata, arrestata in flagranza per tentata rapina impropria e deferita in stato di libertà per l’inottemperanza al divieto di ritorno; la merce è stata interamente recuperata e restituita al supermercato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stata associata presso la Casa Circondariale “Lorusso-Cutugno”.



Presso un supermercato di Barriera Milano, gli agenti sono intervenuti per una violenta lite in corso tra il personale di vigilanza ed un cittadino algerino di 25 anni bloccato dopo aver oltrepassato le casse con lo zaino pieno di generi alimentarti non pagati. Dopo aver inizialmente restituito parte della merce, l’uomo aveva nuovamente afferrato lo zaino tentando di fuggire e, per guadagnarsi la fuga, aveva aggredito una guardia giurata, spingendola e facendola cadere a terra. Gli agenti intervenuti hanno bloccato e messo in sicurezza il giovane. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita. Il 25enne è stato arrestato in flagranza per tentata rapina impropria.



Infine, nella zona Madonna di Campagna, gli agenti della Squadra Volanti hanno arrestato un cittadino senegalese di 39 anni, ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nell’arco di meno di un’ora ai danni di diversi supermercati. L’intervento è scattato dopo la segnalazione proveniente da un supermercato di corso Potenza dove un’addetta alle vendite aveva notato l’uomo nascondere della merce all’interno di una borsa a tracolla, senza però riuscire a fermarlo. Pochi minuti dopo, grazie alle descrizioni fornite, l’uomo è stato intercettato dalle Volanti della Polizia di Stato all’incrocio tra via Lucento e via Borgaro ed è stato trovato in possesso di numerosi generi alimentari, nonché di un coltello da cucina con lama di circa 20 centimetri e di una carta di credito/prepagata non intestata a lui. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il percorso compiuto dal 39enne, che prima dell’intervento della Polizia si sarebbe introdotto in altri tre supermercati della zona rubando diversi prodotti alimentari. La merce è stata interamente recuperata e restituita ai rispettivi esercizi commerciali. L’uomo è stato arrestato per furto aggravato continuato e denunciato in stato di libertà per porto abusivo del coltello e l’indebito utilizzo della carta di credito.