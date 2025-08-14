Tentato omicidio di largo Brescia: fermato dalla Polizia un 41enne

Nelle scorse ore, la polizia ha fermato un cittadino marocchino di 41 anni, gravemente indiziato del tentato omicidio di un connazionale avvenuto nei giorni scorsi.

Mercoledì 6 Agosto gli agenti del commissariato di “Dora Vanchiglia” sono intervenuti, attorno alle ore 7 del mattino, in largo Brescia, dove dove hanno trovato riverso in strada, un cittadino marocchino di circa 25 anni con gravi ferite al costato, causate da arma bianca. Il giovane è stato trasportato in ospedale e qui sottoposto a operazione chirurgica al polmone, che gli ha salvato la vita; è riamsto, poi, ricoverato in terapia intensiva, con una prognosi di 60 giorni.

Nelle ore successive, gli investigatori cercato di individuare l’aggressore e sono riusciti a individuare un cittadino marocchino, nella zona di corso Brescia, poche ore dopo il fatto: l’uomo era ferito al volto e aveva gli indumenti ancora sporchi di sangue. Inoltre, veniva trovato in possesso di 3 banconote da 50 euro, rapinate al connazionale e macchiate di sangue.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato il fermo d’iniziativa della polizia giudiziaria e disposto la custodia cautelare in carcere per il quarantunenne.