La Val Susa torna sui pedali: tutto pronto per la Pellegrina Bike Emotion

È tutto pronto per la quinta edizione della Pellegrina Bike Emotion 4All, il viaggio tra sport, natura e inclusione. Una due giorni all’insegna del pedale e delle emozioni, pronta ad andare in scena il 13 e 14 settembre nel cuore della Val Susa.

Via Francigena al centro

Una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno, diventando ormai un appuntamento fisso per i fan delle due ruote, famiglie, bambini e appassionati di percorsi sostenibili. Al centro del progetto, la Via Francigena e la Ciclovia Francigena della Valle di Susa, due percorsi carichi di storia e tradizioni, che rappresentano oggi anche un’opportunità concreta di turismo lento e accessibile.

L’edizione 2025, che si terrà nel comune di Condove, si presenta in modo davvero speciale, con un’attenzione particolare ai più piccoli e alle famiglie, ma anche con un occhio di riguardo all’inclusione. L’obiettivo è chiaro: permettere a tutti, nessuno escluso, di vivere l’emozione di pedalare tra paesaggi mozzafiato e borghi ricchi di fascino.

Nel 2024 oltre 600 partecipanti

Lo scorso anno, nonostante il maltempo, si sono registrati oltre 600 partecipanti. Quest’anno i percorsi saranno tre: uno da 70 chilometri per i più esperti, uno da 50 per chi cerca una sfida accessibile e uno da 12 chilometri pensato per le famiglie.

Dietro le quinte di questo evento c’è una rete solida di collaborazioni. Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino, insieme agli Enti di territorio come Cna, hanno confermato anche quest’anno il loro sostegno.

I commenti

"All’inizio dell’anno c’erano molte incertezze, non sapevamo se saremmo riusciti a ripartire – ha raccontato Fulvio Tosco, patron della manifestazione e presidente dell’Asd Aps Guide Discovery Valsusa –. Poi la Reale Foundation ci ha dato la copertura decisiva per farcela. E così, per la seconda volta, proporremo anche la Mini Pellegrina: una gioia immensa, pensata per coinvolgere i bambini in attività speciali".

"Negli anni questa iniziativa è cresciuta moltissimo – ha dichiarato Jacopo Suppo, vicesindaco metropolitano e sindaco di Condove –. Tutta la Val Susa sta investendo in un turismo dolce, valorizzando la Via Francigena. Attorno alla Pellegrina si è creata una rete fatta di ristoratori, strutture ricettive e operatori locali. Come sindaco sono orgoglioso di ospitare questa edizione: crediamo nella collaborazione tra comuni e vogliamo continuare a costruire legami forti attraverso progetti come questo".

"In questi cinque anni, la Pellegrina ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nel promuovere lo sport inclusivo – ha affermato l’assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone –. In un mondo sempre più globalizzato, valorizzare iniziative come questa significa promuovere anche la conoscenza del territorio. La manifestazione ha sviluppato una sensibilità sociale concreta. Il welfare regionale può e deve supportare questo approccio, perché scegliere di scommettere su chi rischia di restare indietro, senza cercare il campione ma promuovendo la partecipazione, è una vera scommessa vincente".

"La Val Susa non è quella delle immagini di vandalismi e violenze che abbiamo visto in questi giorni – ha sottolineato Giorgio Montabone, assessore al Turismo e allo Sport dell’Unione Montana Valle di Susa –. È una terra di turismo, e la Pellegrina lo dimostra. Dopo aver ospitato la partenza del Giro d’Italia, ora vogliamo puntare sempre più su eventi che uniscano sport, territorio e comunità".

"La Pellegrina è una collaborazione che va avanti da oltre tre anni – ha spiegato Riccardo Beltrame, responsabile Commercio e Turismo di CNA Torino –. Quest’anno abbiamo realizzato una borsa che racconta l’anima enogastronomica della valle. Sarà distribuita a tutti i partecipanti e ai volontari, e racchiude i sapori e il lavoro delle aziende locali, simbolo del legame con questa terra".

La Pellegrina sarà dunque l’occasione per scoprire il territorio, mettersi in gioco, socializzare e vivere un’esperienza che va oltre la semplice pedalata. La Bike Emotion 4All torna a far battere il cuore della Val Susa e di chi la attraverserà, con un’energia contagiosa che parla di sport, natura e voglia di stare insieme.