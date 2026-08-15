Quasi tremila ingressi per i primi mesi della BiblioRaga di Pinerolo nella nuova sede [FOTO]

Un fabbricato nel parco di Villar Prever dallo scorso 5 giugno ospita la biblioteca civica 0-14 intitolata alla fisica Giustina Baroni, la cui famiglia è originaria di Baudenasca. La BiblioRaga offre libri e materiali per le fasce 0-6, 6-10 e 10+ anni, insieme a un angolo di laboratori con lavandini e un’agorà per l’ascolto delle letture animate, in programma da settembre.

“Il punto più problematico è stato il caldo dentro la struttura, per cui alcune persone si sono lamentate. Al momento abbiamo tamponato con dei ventilatori e ci organizzeremo al meglio per la prossima stagione estiva – spiega l’assessora all’Istruzione Lia Bianco –. Nonostante ciò, i numeri dei partecipanti sono stati molto alti: dall’8 giugno abbiamo registrato 2.883 ingressi e 98 nuove tessere”.

Nell’area esterna è stato realizzato un murales di arte contemporanea in colori acrilici da esterno, un intervento di arte pubblica partecipata con l’artista Coco Cano, genitori e nonni dei bambini. “Guardi la raffigurazione astratta e ti dà l’idea di qualcosa di legato all’infanzia e alla fantasia. Personalmente riconosco dei piccoli riferimenti agli elementi naturali del parco, ma l’interpretazione è libera – riporta Bianco –. Nello spazio esterno sono arrivati anche tavolini e sedie colorati, che riprendono i colori della facciata di Coco Cano”.

Dopo la chiusura estiva fino al 24 agosto, si ripartirà con una marcia in più dando il via alla programmazione di eventi. “Ci saranno le letture animate con i personaggi e, a ottobre, la BiblioRaga sarà coinvolta nel nostro festival Bang attraverso dei workshop.” In autunno sono in previsione anche interventi per il rifacimento del parco giochi e l’inserimento della segnaletica all’interno del parco. “C’è una collaborazione con la Diaconia Valdese. L’intenzione è di preparare la cartellonistica secondo i progetti di Caa, Comunicazione Aumentativa Alternativa, dedicati alla neurodivergenze.”