Ferragosto all'insegna della cultura: musei, gallerie e fondazioni aperti in città

Il caldo torrido di questi giorni non ferma l’afflusso di persone in città per questo musei, gallerie e fondazioni aprono le porte a visitatori e turisti anche a Ferragosto.

Ecco allora dove andare a rifugiarsi dall’afa nei luoghi della cultura nei prossimi giorni.

MUSEI REALI

Aperti a Ferragosto, dalle 9 alle 19, ed eccezionalmente mercoledì 12 agosto dalle 10.00 alle 18.00, con tariffa ordinaria.

GAM, MAO, PALAZZO MADAMA

Sabato 15 agosto 2026 nei tre musei della Fondazione Torino Musei sarà possibile visitare con biglietto ridotto le collezioni permanenti e le mostre. I tre musei saranno aperti con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00.

MAUTO

Il Museo dell’Automobile sarà aperto a Ferragosto con orario standard dalle 10 alle 19, mentre il Centro di Documentazione è chiuso al pubblico dal 3 al 23 agosto compresi.

MUSEO EGIZIO

Aperto l’Egizio con orario 9-20, mentre sarà prolungata l’apertura per lunedì 17 agosto dalle 9 alle 22.30.

MUSEO DEL RISORGIMENTO

Il Museo del Risorgimento sarà aperto regolarmente anche a Ferragosto dalle 10 alle 18.

MUSEO DEL CINEMA

Il Museo del Cinema sarà aperto in via straordinaria martedì 11 e martedì 18 agosto e il giorno di Ferragosto dalle 9 alle 19.

GALLERIE D’ITALIA

Le Gallerie d’Italia terranno aperti i cancelli sabato 15 agosto dalle 9.30 alle 19.30 con ingresso gratuito.

REGGIA DI VENARIA

Aperta anche a Ferragosto con orario prolungato 9.30 alle 19.30.