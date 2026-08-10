A Torino l’ombra di "Profondo Rosso": torna il tour cult tra i set di Dario Argento

Torino torna a vestirsi con le atmosfere inquietanti e affascinanti del cinema di Dario Argento. Domenica 6 settembre 2026 prende il via un’edizione speciale del Torino d'Argento Tour Locations, un appuntamento cult che quest'anno rende omaggio a Occhiali neri, l'ultimo lungometraggio del Maestro del thriller italiano.

Un viaggio a cielo aperto che trasformerà le vie della città in un set cinematografico, accompagnando appassionati e curiosi nei luoghi simbolo che hanno fatto la storia del genere: dalle piazze di Profondo rosso agli angoli iconici di Il gatto a nove code, 4 mosche di velluto grigio, Non ho sonno, Ti piace Hitchcock?, La terza madre e Giallo.

Ospiti speciali della giornata saranno Mario Pirrello, tra i protagonisti di Occhiali neri, e Antonio Tentori, storico sceneggiatore, saggista e stretto collaboratore di Dario Argento.

Il programma della giornata

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con il ritrovo fissato in piazzale Duca d'Aosta, davanti al Politecnico di Torino, da cui partirà l'itinerario a piedi attraverso la città. La partecipazione è a offerta libera e gli ideatori dell'evento, Pupi Oggiano e Gabriele Farina, consigliano di indossare abiti e calzature comode per affrontare la passeggiata.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, spazio all'approfondimento con una tavola rotonda aperta al pubblico insieme a Pirrello e Tentori, interamente dedicata ai segreti di Occhiali neri e al segno indelebile lasciato da Argento nel cinema mondiale.

L'evento si concluderà poi in serata con una cena conviviale a cui prenderanno parte anche gli ospiti d'eccezione. Durante il momento a tavola si terrà il tradizionale quiz a tema, quest'anno incentrato proprio su Occhiali neri, e il vincitore riceverà il premio ufficiale dell'Argentiano dell'anno direttamente dalle mani di Mario Pirrello.

Come partecipare

Non è richiesta alcuna prenotazione per la passeggiata mattutina: per partecipare al tour è sufficiente presentarsi alle ore 9:00 in piazzale Duca d'Aosta. Per tutti i dettagli, gli aggiornamenti e le informazioni operative è possibile consultare la pagina Facebook dell'evento.