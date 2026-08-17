La telefonata di un residente fa scattare l'allarme e le manette per due topi d'auto

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato a Torino due persone gravemente indiziate di tentato furto aggravato su autovettura. Le Volanti dell'UPGSP e del Commissariato Centro sono intervenute in piena notte all'incrocio tra corso Principe Oddone e via Brindisi, a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 relativa a un probabile furto in atto su un’auto parcheggiata per strada.

Decisiva la telefonata al 112

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato a pochi metri dall’auto una donna e un uomo, corrispondenti alle descrizioni fornite dalla centrale operativa, accertando che il veicolo in questione presentava il deflettore anteriore destro infranto, con l'abitacolo completamente messo a soqquadro. Gli agenti hanno poi rinvenuto all'interno del veicolo un frangivetro a doppia punta, verosimilmente utilizzato dalla coppia per infrangere il deflettore ed introdursi nel veicolo.

Già noti alle forze dell'ordine

Al termine degli accertamenti, i due, un cittadino rumeno e una cittadina italiana con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.