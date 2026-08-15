Nizza Millefonti, ancora una segnalazione di degrado: "Anche a Ferragosto la situazione è sempre identica"

Torna a farsi sentire l'allarme sicurezza e degrado nella zona di Nizza Millefonti. Un lettore, infatti, ci scrive per segnalare ancora una volta ciò che succede nel quartiere di Nizza Millefonti, anche nei giorni di Ferragosto. "Mentre la città rallenta, in via Fenoglietti la situazione non solo è rimasta identica, ma si è consolidata in un vero e proprio sberleffo alla legalità e al decoro pubblico".



Dalle fotografie scattate, si notano situazioni e "postazioni" ormai consolidate. "I soliti soggetti continuano a bivaccare e a stazionare indisturbati all'ombra degli alberi, seduti comodamente alla luce del sole come se il suolo pubblico fosse un salotto privato. ​Il degrado si estende all'area circostante, con bottiglie e rifiuti lasciati sui muretti a due passi dai passaggi pedonali e dalle abitazioni".

E ancora: "​Ma l'aspetto più scandaloso è il muro di gomma delle istituzioni: ogni volta che inviamo una segnalazione ufficiale, questa viene "presa in carico" e chiusa istantaneamente, senza che alcuna pattuglia intervenga sul posto per verificare o ripristinare l'ordine. Un meccanismo automatico che cancella il problema sulla carta lasciando i cittadini nell'abbandono". Concludendo: "Chiediamo risposte concrete al Comune e alle Forze dell'Ordine".