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Cronaca | 15 agosto 2026, 19:30

Vanchiglietta, il corpo di Guerina Mor ritrovato nel Po quattro giorni dopo la scomparsa

L’83enne era uscita di casa senza fare ritorno: il cadavere individuato alla diga del Pascolo, indagini in corso sulla dinamica

Vanchiglietta, il corpo di Guerina Mor ritrovato nel Po quattro giorni dopo la scomparsa

Il corpo di Rina (Guerina) Mor, 83 anni, è stato ritrovato nel fiume Po, nei pressi della diga del Pascolo, quattro giorni dopo la sua scomparsa. La donna si era allontanata dalla sua abitazione nel quartiere Vanchiglietta senza lasciare indicazioni, facendo scattare l’allarme dei familiari e delle forze dell’ordine [LEGGI QUI]

Il corpo sarebbe stato avvistato da alcuni operatori impegnati nelle attività di monitoraggio del corso d’acqua. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e il personale sanitario, che hanno confermato l’identità dell’anziana.

L'anziana era conosciuta nel quartiere e il suo allontanamento aveva destato forte preoccupazione. Le circostanze che hanno portato al ritrovamento nel Po restano ora al vaglio degli investigatori. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause del decesso e la dinamica dell’accaduto.

Redazione

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