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Cronaca | 17 agosto 2026, 10:03

Sorpreso con una grossa pinza a pochi passi da una vettura svaligiata: arrestato

Scattate le manette per un 46enne, durante il controllo notturno di una volante

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

La Polizia di Stato ha arrestato a Torino un cittadino italiano di quarantasei anni per furto aggravato su autovettura. Durante il servizio di controllo del territorio notturno, una Volante dell’UPGSP è intervenuta, nel quartiere Rebaudengo, notando un uomo poco distante da un veicolo che presentava il deflettore infranto, il nottolino forzato e l’abitacolo a soqquadro.

Sorpreso con una busta e una pinza

Sottoposto a controllo, lo stesso aveva con sé una busta contenente oggetti di cui non era in grado di giustificarne il possesso e una pinza, verosimilmente, utilizzata per compiere l’effrazione.

Inoltre, l’uomo è stato anche denunciato per violazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Torino per due anni, ancora in vigore.

redazione

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