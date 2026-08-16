Voci clonate e finti messaggi bancari, così i truffatori colpiscono chi resta solo a casa

Con l'arrivo del mese di agosto le grandi città si svuotano progressivamente, lasciando principalmente milioni di anziani soli nelle proprie abitazioni mentre familiari e conoscenti si trovano in vacanza. Un contesto di isolamento che contribuisce a trasformare il semplice squillo del telefono da una normale abitudine quotidiana a una potenziale e pericolosa minaccia. Non si tratta infatti soltanto del fastidio provocato dal telemarketing aggressivo, ma di un vero e proprio fenomeno criminale strutturato, capace di prosciugare i conti correnti di ignari cittadini.

Oggi i truffatori utilizzano strumenti tecnologici sofisticati, come sistemi di intelligenza artificiale in grado di clonare la voce di parenti o conoscenti, affiancati da tecniche di spoofing, un'alterazione digitale che fa apparire sul display dello smartphone il numero reale del proprio istituto di credito o delle forze dell'ordine.

A testimoniare la gravità della situazione sono i numeri forniti dai recenti dossier di settore. Secondo le rilevazioni presentate da Consumerismo No Profit, nel triennio compreso tra il 2022 e il 2024 i raggiri telefonici hanno sottratto complessivamente 559,4 milioni di euro, registrando nel solo 2024 ben 2,8 milioni di vittime stimate e una crescita del fenomeno pari al 30% su base annua.

L'impatto di questa piaga sociale risulta ancora più pesante se rapportato alla popolazione anziana. Gli over 65 rappresentano oggi 14,8 milioni di persone, ossia circa un quarto della popolazione residente in Italia secondo le stime fornite dall'Istat al 1° gennaio 2026. In base ai dati del Ministero dell'Interno elaborati nel Rapporto Italia 2025 di Eurispes, i casi di truffa ai danni di cittadini anziani sono saliti a 42.890 nel 2024, segnando un incremento del 15,58% rispetto ai 37.108 casi registrati nel 2023. Le chiamate ingannevoli si confermano la modalità di raggiro principale: il 71% delle persone intervistate dichiara di averne avuta conoscenza diretta o indiretta.

La miglior difesa contro questi raggiri è la prevenzione, applicando poche e semplici regole.

Le 5 regole d'oro per la sicurezza telefonica