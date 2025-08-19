 / Cronaca

Cronaca | 19 agosto 2025, 14:45

Incidente sulla bretella Ivrea-Santhia: ferito un motociclista, traffico rallentato

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ivrea. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità

Incidente sulla bretella Ivrea-Santhia: ferito un motociclista, traffico rallentato

Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi lungo la bretella Ivrea-Santhia, in direzione Santhia, all’altezza del territorio comunale di Albiano. Coinvolto un motociclista che guidava un mezzo con targa olandese, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ivrea in codice verde, con lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di breve tempo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium