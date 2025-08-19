Incidente sulla bretella Ivrea-Santhia: ferito un motociclista, traffico rallentato

Un incidente autonomo si è verificato nella mattinata di oggi lungo la bretella Ivrea-Santhia, in direzione Santhia, all’altezza del territorio comunale di Albiano. Coinvolto un motociclista che guidava un mezzo con targa olandese, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli.

L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Ivrea in codice verde, con lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico, ma la situazione è tornata alla normalità nel giro di breve tempo.