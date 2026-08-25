Aree giochi più sicure in Circoscrizione 7, terminati i lavori in piazza Toti e corso Cadore

Piccoli interventi di manutenzione che fanno una grande differenza per la sicurezza dei più piccoli. La Circoscrizione 7 ha portato a termine le operazioni di ripristino e messa in sicurezza di due importanti aree giochi del territorio: piazza Toti e corso Cadore.

In piazza Toti i tecnici sono intervenuti per riparare la piattaforma centrale del bilico, danneggiata dall'usura e dal tempo. In corso Cadore, invece, i lavori si sono concentrati sulla struttura per l'arrampicata, con la sostituzione completa dei pioli deteriorati e il ripristino dei sistemi di ancoraggio a terra per garantire la massima stabilità e protezione ai bambini durante il gioco.

Interventi mirati e tempestivi per restituire alle famiglie del quartiere Vanchiglietta spazi pubblici curati, efficienti e pienamente accessibili in totale sicurezza.