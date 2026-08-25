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Aurora / Vanchiglia | 25 agosto 2026, 09:51

Aree giochi più sicure in Circoscrizione 7, terminati i lavori in piazza Toti e corso Cadore

Riparato il bilico e sistemata la struttura d'arrampicata, interventi rapidi per la sicurezza dei bambini

Sicurezza nei giardini di piazza Toti

Sicurezza nei giardini di piazza Toti

Piccoli interventi di manutenzione che fanno una grande differenza per la sicurezza dei più piccoli. La Circoscrizione 7 ha portato a termine le operazioni di ripristino e messa in sicurezza di due importanti aree giochi del territorio: piazza Toti e corso Cadore.

In piazza Toti i tecnici sono intervenuti per riparare la piattaforma centrale del bilico, danneggiata dall'usura e dal tempo. In corso Cadore, invece, i lavori si sono concentrati sulla struttura per l'arrampicata, con la sostituzione completa dei pioli deteriorati e il ripristino dei sistemi di ancoraggio a terra per garantire la massima stabilità e protezione ai bambini durante il gioco.

Interventi mirati e tempestivi per restituire alle famiglie del quartiere Vanchiglietta spazi pubblici curati, efficienti e pienamente accessibili in totale sicurezza.

Sicurezza nei giardini di piazza Toti

Sicurezza nei giardini di piazza Toti

Redazione

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