"Scavalcate come me i tornelli della metro di Torino": giovane denunciato

Ha scavalcato i tornelli della metropolitana di Torino, invitando provocatoriamente agli altri passeggeri a fare altrettanto. Ma il video in cui immortalava il gesto illegale non è passato inosservato: l'azienda di corso Turati ha infatti denunciato il giovane,.

Un intervento necessario a fronte del comportamento del ragazzo che - oltre a violare le regole - rischia di incoraggiare altri a fare altrettanto, banalizzando un'azione che può costare cara. Oltre alla multa, il fatto ha anche una rilevanza penale.

40 persone multate

GTT svolge ogni giorno controlli nella metropolitana, sui bus e tram, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine. Quotidianamente il personale è impegnato nelle attività per garantire più sicurezza.

Dopo questo episodio, i controlli nelle stazioni sono stati ulteriormente rafforzati. Venerdì sono state sanzionate 40 persone che hanno tentato di accedere alla metropolitana in modo irregolare, anche scavalcando i tornelli. "Il rispetto delle regole riguarda tutti. Noi continueremo a fare la nostra parte per garantire sicurezza e decoro negli spazi del trasporto pubblico" concludono da Gtt.