 / Cronaca

Cronaca | 26 agosto 2026, 09:25

"Scavalcate come me i tornelli della metro di Torino": giovane denunciato

Venerdì sono state sanzionate 40 persone

&quot;Scavalcate come me i tornelli della metro di Torino&quot;: giovane denunciato

Ha scavalcato i tornelli della metropolitana di Torino, invitando provocatoriamente agli altri passeggeri a fare altrettanto. Ma il video in cui immortalava il gesto illegale non è passato inosservato: l'azienda di corso Turati ha infatti denunciato il giovane,.

Un intervento necessario a fronte del comportamento del ragazzo che - oltre a violare le regole - rischia di incoraggiare altri a fare altrettanto, banalizzando un'azione che può costare cara. Oltre alla multa, il fatto ha anche una rilevanza penale. 

40 persone multate

GTT svolge ogni giorno controlli nella metropolitana, sui bus e tram, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine. Quotidianamente il personale è impegnato nelle attività per garantire più sicurezza. 

Dopo questo episodio, i controlli nelle stazioni sono stati ulteriormente rafforzati. Venerdì sono state sanzionate 40 persone che hanno tentato di accedere alla metropolitana in modo irregolare, anche scavalcando i tornelli. "Il rispetto delle regole riguarda tutti. Noi continueremo a fare la nostra parte per garantire sicurezza e decoro negli spazi del trasporto pubblico" concludono da Gtt.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium