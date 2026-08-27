Red carpet a quattro zampe: Pinerolo celebra i cani più simpatici e premia il più coraggioso

“Il cavallo è sport e disciplina, mentre il cane rappresenta le famiglie. Per questo dopo Pinerolo in Sella, abbiamo voluto dedicare un appuntamento anche a lui”. Così la presidente della Pro loco di Pinerolo, Amalia Pagliaro, presenta la seconda edizione della Giornata Cinofila, evento collaterale della Fiera di San Donato di Pinerolo, in programma domenica 30 agosto.

A partire dalle 10 in piazza D’Armi ci saranno dimostrazioni di salvataggio a cura dei Nuclei Cinofili, esercitazioni di cani antidroga, di ricerca persone, di obbedienza e di agilità.

Nel pomeriggio sfileranno circa cento esemplari sul red carpet allestito per l’occasione, sotto gli occhi del pubblico e di una giuria composta da bambini, da un rappresentante dell’Amministrazione comunale e dallo sponsor ufficiale Morando.

“Tutti i concorrenti saranno premiati e durante la giornata eleggeremo anche la Mascotte della Fiera di San Donato 2026 che sarà un cane che si è distinto per aver salvato una vita umana” aggiunge Pagliaro.

Alla Giornata Cinofila possono partecipare tutti i cani, di razzo o meticci. Per iscriversi, o prenotare il pranzo, bisogna contattare il numero: 335 1804916.