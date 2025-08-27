Voucher per pagare i nidi e mense per i bimbi sotto i 6 anni, ecco la data del "click day" per ottenere il Buono Vesta fino a 1.200 euro

Il 20 settembre, un secondo dopo la mezzanotte. Scatta ufficialmente il conto alla rovescia per il Click Day per chiedere il Buono Vesta, il voucher per pagare nidi, mense, centri estivi ed altri servizi per i bimbi sotto i sei anni residenti in Piemonte.

Ad annunciarlo è l’assessore alla Famiglia della Regione Piemonte Maurizio Marrone, ricordando che la richiesta del buono fino a 1200 euro dovrà avvenire collegandosi al sito www.vestapiemonte.it, avendo con sé il codice fiscale dei figli per cui si fa domanda, le credenziali SPID, CIE o CNS, ed essere in possesso di un’attestazione Isee valida. "Un passo decisivo nella rivoluzione delle culle", promette l'esponente della Giunta.

Lo sforzo finanziario è importante: ogni anno verranno spesi 10 milioni di euro, "versati direttamente sui conti correnti delle famiglie per sostenere l'accesso dei loro bambini ai servizi per l'infanzia". È importante ricordare che chiunque stia già ottenendo benefici erogati al nucleo famigliare per lo stesso (es. Bonus Asilo Nido INPS), potrà fare domanda e usufruire del Buono Vesta solo per le altre spese non coperte dal sostegno.

Le fasce Isee

Ad esempio, chi abbia già coperte le spese di retta, potrà utilizzare Vesta per le spese di iscrizione, pre-post orario, mensa, gite,... In base alle propria fascia ISEE il voucher sarà di importo graduale e per ciascun figlio per cui si faccia domanda:

1200 euro a minore 0-6 per le famiglie con ISEE inferiore a 10mila euro; 1000 euro a minore 0-6 per le famiglie con ISEE compreso tra 10mila e 35mila euro; 800 euro a minore 0-6 per le famiglie con ISEE compreso tra 35mila euro e 40mila euro.

Per cosa si può ottenere il bonus

Una volta ricevuta la comunicazione di assegnazione, Vesta potrà essere utilizzato per Servizi per la prima infanzia 0-6 anni (nido d'infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie, ecc...); scuole per l’infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario,

mensa); scuola primaria e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre, post orario,

mensa); centri vacanza (Centri estivi/invernali) (iscrizione e frequenza, pre, post orario, mensa); Baby-sitting (presso il domicilio della persona richiedente); Attività motoria, ludico-educativa, ricreative e di socializzazione tra quelle di seguito elencate (iscrizione e frequenza): ginnastica, psicomotricità, corsi di nuoto e acquaticità, musica, danza, corsi di massaggio infantile/espressione corporea, percorsi di avvicinamento all’apprendimento di una lingua straniera.

Alle famiglie basterà tenere copia delle fatture di spesa e caricarle in piattaforma per ottenere sul conto corrente il rimborso corrispondente al proprio voucher. Il Click Day resterà attivo sul sito www.vestapiemonte.it fino ad esaurimento dei buoni Vesta disponibili per l’annualità 2025. La finestra di domanda successiva sarà nell’anno 2026.

Per tutti i dettagli su Vesta sarà comunque possibile ricevere informazioni anche

- Chiamando il numero verde Regione Piemonte (ore 8-18) da telefono fisso: 800 333 444 da telefono mobile o dall'estero: 011 08 24 22

- Scrivendo una mail a vesta@regione.piemonte.it