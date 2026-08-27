Il Peperone di Carmagnola arriva al CAAT: produzione, mercato e territorio si incontrano

Giovedì 3 settembre, a partire dalle ore 7.00, il CAAT – Centro Agro Alimentare Torino ospiterà la “Vetrina del Peperone di Carmagnola”, iniziativa inserita nel programma della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e dedicata al racconto della filiera, dalla produzione fino all’arrivo sul mercato e alle successive destinazioni commerciali.

Una mattinata pensata per mostrare concretamente il percorso di una delle eccellenze orticole più rappresentative del territorio piemontese, mettendo in relazione produttori, operatori del mercato, istituzioni e amministrazioni locali.

L’iniziativa è organizzata e coordinata da Simona Riccio nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Carmagnola, il CAAT e il Consorzio del Peperone di Carmagnola.

Saranno presenti Ivana Gaveglio, Sindaco di Carmagnola; Filiberto Alberto, Presidente del Consiglio comunale di Carmagnola; Domenico La Mura, Assessore al Commercio del Comune di Carmagnola; Domenico Tuninetti, Presidente del Consorzio del Peperone di Carmagnola; Fabrizio Galliati, Presidente del CAAT; Renata Fiorina, produttrice e membro del Cda del CAAT – Centro Agro Alimentare di Torino; Emanuele Gaito, Sindaco di Grugliasco; Alessandro Errigo, Sindaco di Rivoli.

Per la Città di Torino parteciperà Paolo Chiavarino, Assessore al Commercio, in rappresentanza del Sindaco Stefano Lo Russo e dell’Amministrazione comunale.

Dopo il momento istituzionale, la delegazione visiterà gli spazi del CAAT per seguire il percorso del Peperone di Carmagnola dalla produzione alla commercializzazione, con il contributo di Renata Fiorina sul passaggio dal campo al mercato.

La “Vetrina del Peperone di Carmagnola” racconta il valore di un’intera filiera: dalla produzione al mercato, fino alla distribuzione e al consumatore, valorizzando il ruolo del CAAT e la collaborazione tra territorio, operatori e istituzioni.