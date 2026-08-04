Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, il Vicepresidente del Senato Centinaio al taglio del nastro

Venerdì 28 agosto 2026, in occasione della giornata inaugurale della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, promossa dal Comune di Carmagnola e organizzata da SGP Grandi Eventi, il Vicepresidente del Senato della Repubblica Gian Marco Centinaio sarà nel territorio pinerolese e a Carmagnola per una giornata dedicata alla valorizzazione delle eccellenze locali, delle filiere agroalimentari e del turismo territoriale.

Il programma

La giornata prenderà avvio al mattino nel territorio pinerolese, dove il Vicepresidente del Senato sarà accolto da Simona Riccio, organizzatrice della giornata e moderatrice dell’incontro istituzionale del pomeriggio, insieme a Rossana Turina, Presidente del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli, e alle istituzioni del territorio.

Nel corso della mattinata sarà proposto un percorso pensato per raccontare identità locali, cultura, paesaggio, accoglienza, produzioni territoriali e potenzialità turistiche di un’area significativa per il Piemonte. Nel pomeriggio, il Vicepresidente del Senato raggiungerà Carmagnola, dove l'arrivo è previsto per le 16.30 e sarà ricevuto dalle autorità e dalle associazioni cittadine.

La visita a Carmagnola

La visita a Carmagnola sarà dedicata alla storia, all’identità produttiva e alle eccellenze locali, con particolare attenzione al peperone, prodotto simbolo della Fiera e del territorio.

Dalle 18.30 alle 19.30, presso la Sala Consiglio del Comune di Carmagnola, si terrà l’incontro istituzionale: “Territori da gustare: turismo enogastronomico, filiere e Made in Italy”.

Il confronto sarà moderato da Simona Riccio, Founder Parla Con Me®, Agrifood Communication Strategist e LinkedIn Top Voice Italy. Interverranno il Vicepresidente del Senato della Repubblica, la Presidente del Consorzio Turistico Pinerolese e Valli, il Sindaco del Comune di Carmagnola, il Presidente del Consiglio Comunale, l’Assessore al Commercio e le altre autorità cittadine e territoriali presenti.

L’incontro metterà al centro il ruolo del cibo come leva di identità, promozione e sviluppo territoriale, capace di collegare produzioni locali, accoglienza, paesaggio, comunità e comunicazione.

"Una Fiera agroalimentare oggi non racconta solo un prodotto, ma il sistema di relazioni che lo rende riconoscibile e vivo. Il cibo nasce dentro un territorio, dentro una filiera e dentro una comunità. Per questo parlare di turismo enogastronomico significa parlare anche di identità, sviluppo locale, promozione e futuro", dichiara Simona Riccio.

Taglio del nastro

Alle 20.00 il Sen. Gian Marco Centinaio parteciperà all’inaugurazione ufficiale della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, con il tradizionale taglio del nastro. Durante il momento inaugurale è previsto un suo breve intervento, che sarà introdotto da Simona Riccio. A seguire, proseguiranno gli appuntamenti istituzionali legati alla giornata inaugurale della Fiera.

La giornata conferma l’attenzione istituzionale verso territori che, attraverso prodotti, filiere, turismo, paesaggio e comunità, possono costruire una narrazione condivisa e rafforzare il proprio ruolo nello sviluppo locale e nella promozione del Made in Italy agroalimentare. Con Parla Con Me®, Simona Riccio porta alla Fiera un percorso di dialogo che mette in relazione istituzioni, imprese, filiere, territori e comunità, trasformando le eccellenze locali in racconto, visione e sviluppo condiviso.