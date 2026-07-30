Da Levante a Stef Burns: gli ospiti del Foto Festival 2026 di Carmagnola

Musica d’autore, narrazione, comicità, rock internazionale e grandi colonne sonore: il Foro Festival 2026 torna in Piazza Italia a Carmagnola con un programma capace di attraversare linguaggi e generazioni differenti.

La rassegna, inserita nel calendario della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, porterà sul palco alcuni dei protagonisti più apprezzati del panorama artistico italiano, affiancati da produzioni musicali dedicate ad autentiche icone della cultura internazionale.

Ad aprire la serie dei grandi appuntamenti sarà, domenica 30 agosto, Levante, una delle cantautrici più originali e riconoscibili della scena musicale contemporanea. Con il suo “Dell’amore Tour 2026”, l’artista siciliana presenterà uno spettacolo intenso e scenografico, nel quale la forza della scrittura si unisce all’energia della performance dal vivo.

Lunedì 31 agosto il Foro Festival renderà omaggio alla Regina del Rock con “The Queen of Rock – A Tribute to Tina Turner”. Uno spettacolo musicale potente e coinvolgente, costruito attorno alle canzoni, alla voce e alla straordinaria presenza scenica che hanno reso Tina Turner un’icona assoluta della musica mondiale.

Il programma proseguirà mercoledì 2 settembre con Pablo Trincia e lo spettacolo “L’uomo sbagliato”. Giornalista, autore e tra le voci più autorevoli del podcasting italiano, Trincia porterà a Carmagnola una performance narrativa nella quale cronaca, indagine e teatro si intrecciano, conducendo il pubblico all’interno di una vicenda umana complessa e profondamente coinvolgente.

Spazio alla comicità giovedì 3 settembre con Maurizio Battista e il suo spettacolo “Uno, Nessuno e Centomila”. Il comico romano tornerà a osservare con ironia i vizi, le contraddizioni e le assurdità della vita quotidiana, trasformando esperienze comuni e cambiamenti della società in un racconto diretto, popolare e irresistibilmente divertente.

Sabato 5 settembre sarà la volta di “Musiche da Oscar – Omaggio a Morricone”, concerto dell’Ensemble Le Muse dedicato alle indimenticabili colonne sonore del Maestro Ennio Morricone. Una formazione interamente femminile accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale tra alcune delle pagine più emozionanti della storia del cinema, restituendone dal vivo tutta la forza evocativa.

Il gran finale è previsto domenica 6 settembre con Pink&Us – Pink Floyd Night con Stef Burns. Il celebre chitarrista, conosciuto dal grande pubblico anche per la lunga collaborazione con Vasco Rossi, interpreterà insieme alla band il repertorio dei Pink Floyd in un concerto caratterizzato da sonorità rock, virtuosismo, atmosfere immersive e grande impatto scenico.

Sei appuntamenti che definiscono l’identità di un festival trasversale, capace di affiancare artisti affermati, teatro di narrazione, comicità, grandi tributi e produzioni musicali di qualità. Il Foro Festival si conferma così uno degli spazi centrali della programmazione culturale e spettacolare della Fiera Nazionale del Peperone, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il tradizionale concerto e trasforma ogni serata in un evento.

Il Foro Festival è la rassegna musicale e culturale che dal 2018 arricchisce la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, organizzata da SGP Grandi Eventi, in collaborazione per la direzione artistica con l’Associazione Culturale Langarte e l’Associazione Culturale Quelli del 29.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00, con apertura cancelli dalle 19.00.

Per aggiornamenti, informazioni e modalità di accesso agli spettacoli è possibile consultare il sito ufficiale della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola e le pagine social del Foro Festival.

www.fieradelpeperone.it/il-foro-festival/