Il Liceo Musicale di Rivarolo riapre i battenti, al via i corsi con tre nuovi docenti

I corsi ad indirizzo strumentale e vocale presso l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo inizieranno a partire da lunedì 7 settembre e le prime settimane saranno proprio dedicate a far conoscere le diverse tipologie di lezione con i 28 insegnanti che collaborano con l’associazione perché il suo obiettivo non è solamente fare musica bensì è indirizzare ogni individuo alla ricerca del proprio talento attraverso la musica stessa.

Come ogni anno, la ripresa dei corsi presso l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo riserva sorprese e novità finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa rivolta ad un pubblico a partire dai 3 anni di età. La filosofia didattica e formativa è sempre stata quella di valorizzare il talento giovanile e per il 2026-2027 l’avvicendamento di alcune cattedre con quelli che sono stati allievi e studenti dei docenti stessi lo dimostra una volta ancora.

Intanto il corso di canto pop e jazz , che continuerà ad essere perfezionato da una delle voci e dei talenti artistici di fama internazionale sul quale il Canavese può contare come lo è Laura Conti, sarà diretto settimanalmente da Giada Bassino di cui la Conti è stata insegnate presso il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria e con la quale si è laureata.

Il suo percorso formativo ha inizio a Torino presso la scuola Pro Voice, sotto la guida di Elisabetta Prodon, per poi consolidarsi in ambito accademico. Durante gli anni in Conservatorio si perfeziona dunque sotto la guida principale di Laura Conti, approfondendo parallelamente il linguaggio, l'improvvisazione e l'arrangiamento jazz con altre figure di riferimento della scena italiana quali Dado Moroni, Paolo Silvestri, Enrico Fazio e Giampaolo Casati. Nel suo percorso ha sviluppato un'intensa attività dal vivo, esibendosi sia in contesti orchestrali e Big Band, sia come cantante professionista all'estero, lavorando in località internazionali tra cui Capo Verde, Egitto e Kenya.

La sua ricerca musicale unisce la conoscenza della tradizione jazzistica a una personale sensibilità interpretativa che si apre alle tematiche sociali, traducendosi in una proposta artistica attenta al valore storico, culturale e narrativo della musica del Novecento.

Altra figura che verrà ad arricchire l’offerta formativa rivarolese per il nuovo corso di percussioni ad indirizzo classico e moderno sarà Stefano Bolla (classe 2003) che ha iniziato lo studio degli Strumenti a Percussione sotto la guida di Massimo Melillo presso il Liceo Musicale "C. Cavour" di Torino ed è attualmente studente presso il Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria sotto la guida di Luca Femminò. Ha partecipato a diverse masterclass tra cui quelle dei Maestri Simone Rubino e Thomas Dobler per il repertorio solitisco; con i Maestri Carmelo Giuliano Gullotto e Andrea Bindi per il repertorio lirico/ sinfonico. Durante gli anni del liceo si avvicina all'ascolto e alla pratica della musica jazz; stile musicale che approfondisce tutt'ora con i Maestri Fabio Gorlier, Ruben Bellavia, Fabio Giachino, Stefano Risso e altri ancora. Dal 2020 è membro dell'associazione "Accademia di Sant’Uberto" della Regia Venaria con la quale, in veste di timpanista, esegue e approfondisce composizioni tratte dal repertorio barocco. Ha collaborato con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo e con il Teatro "Opera Giocosa" di Savona.

Anche i corsi di pianoforte si arricchiranno di una nuove figura giovanile quale Francesco Gaspardone: Nato a Torino nel 1999 si è formato al Conservatorio "G. Verdi" della sua città, dove ha conseguito la laurea di secondo livello con il massimo dei voti sotto la guida di Marina Scalafiotti. Negli anni ha approfondito il suo percorso musicale grazie a masterclass con docenti di fama internazionale, ha frequentato corsi avanzati presso l'Accademia di Musica di Pinerolo e altre realtà accademiche di rilievo, ha ricevuto diversi riconoscimenti in concorsi pianistici e la sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in numerosi contesti prestigiosi, tra cui la Reggia di Venaria, il Castello Sforzesco di Milano (per Piano City), il Castello Ducale di Agliè, e importanti rassegne a Torino (per l'Unione Musicale), Vercelli (per la Camerata Ducale), Ivrea, Cuneo, Grugliasco e Erba. Collabora con l'Orchestra Sinfonica di Asti, partecipando a tournée nei principali teatri italiani.