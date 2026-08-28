ADACI celebra il 50° anniversario del terremoto del Friuli con il webinar “1976–2026: Resilienza e Rinascita”

In occasione del cinquantesimo anniversario del devastante terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) organizza il webinar straordinario "1976-2026: Resilienza e Rinascita", che si terrà il prossimo 15 settembre 2026, dalle ore 17:00 alle ore 18:30.

Proprio il 15 settembre 1976 l’Orcolat si fece di nuovo sentire con due forti scosse sismiche:

- la prima scossa alle 5:15

- la seconda scossa alle 11:21.

Queste repliche annientarono molti insediamenti già lesionati dal sisma di maggio, costringendo circa 40.000 persone a un rapido esodo verso la costa adriatica prima dell'inverno.

L’evento ADACI nasce con l'intento di celebrare e condividere la straordinaria operosità e resilienza dimostrate dalle comunità locali e dall’intero sistema produttivo friulano. I valori fondanti che hanno guidato una ricostruzione tempestiva e di successo rappresentano tutt'oggi un patrimonio collettivo irrinunciabile, capace di ispirare il presente e il futuro industriale, economico e sociale del nostro Paese.

Federica Dallanoce, Presidente Nazionale ADACI: "Celebrare i cinquant'anni dalla ricostruzione del Friuli non è solo un atto di memoria storica, ma un dovere morale e strategico per il nostro ecosistema industriale. La 'lezione friulana' ci insegna che la vera resilienza si costruisce unendo la visione dei distretti produttivi alla solidità delle reti di fornitura locali. Come ADACI, vogliamo evidenziare come quelle relazioni di fiducia, nate nell'emergenza e consolidate nello sviluppo, costituiscano ancora oggi le fondamenta delle nostre più moderne Supply Chain d'eccellenza."

I fruttuosi risultati della ricostruzione post-sisma si sono rivelati, nel tempo, veri e propri elementi propulsivi per la crescita dei decenni successivi. L’economia del Nord-Est, favorita dalla sua strategica integrazione logistica con le grandi vie di comunicazione verso il cuore dell’Europa, ha trovato nel Friuli uno dei suoi motori produttivi più dinamici, efficienti e determinanti.

Anna Freschi, Vice Presidente Nazionale ADACI: "Attraverso questo webinar vogliamo creare un ponte ideale tra il modello di rinascita del 1976 e le sfide di transizione e gestione del rischio che le nostre aziende affrontano oggi. Condividere queste esperienze e favorire il dialogo tra università, istituzioni ed imprese è la missione primaria della nostra Community, sempre orientata alla crescita delle competenze e alla valorizzazione del capitale umano."

Il dibattito offrirà una panoramica d'eccellenza grazie ai contributi di autorevoli esponenti del mondo associativo, industriale ed accademico:

Federica Dallanoce – Presidente Nazionale ADACI

Daniele Damele – Presidente Federmanager FVG

Edi Snaidero – Presidente Rino Snaidero Spa e Presidente del Cluster Legno Arredo Casa del Friuli-Venezia Giulia

Guido Nassimbeni – Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Udine (DPIA Ingegneria Gestionale e Direttore del Master in Acquisti, Logistica e Supply Chain.

I lavori saranno moderati da Anna Freschi, Vice Presidente Nazionale ADACI.

L'evento è gratuito e aperto a tutti. Per i non ancora associati, l’incontro rappresenta un’eccellente opportunità per approfondire le attività di ADACI e valutare l'ingresso all'interno della grande Community dei professionisti del Procurement e della Supply Chain.

Modalità di partecipazione e accredito

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Successivamente alla registrazione, la Segreteria Nazionale ADACI provvederà a inviare tramite e-mail le credenziali personali per accedere alla diretta streaming su Zoom.

Contatti e informazioni:

Ufficio Stampa ADACI – Associazione Italiana Acquisti e Supply Management

E-mail: comunicazione@adaci.it.

Sito Web: www.adaci.it.

ADACI, oltre 58 anni di associazione

Fondata nel 1968, ha costituito fin dalle sue origini un preciso riferimento culturale e professionale per chi opera negli Approvvigionamenti, Supply Management, Gestione Materiali, Logistica e Facility Management: funzioni in costante evoluzione il cui ruolo ha assunto nel tempo importanza strategica e dimensioni di sempre maggior rilievo.

ADACI, l’Associazione Italiana dei Manager degli Acquisti e del Supply Management, è il partner dei professionisti e degli addetti operanti nel mondo del procurement e della Supply Chain.

ADACI rilascia l’attestazione di Qualità e Qualificazione Professionale in ottemperanza alla L. 4/2013 grazie al riconoscimento del MI.S.E. Oggi la qualifica della professione è un percorso obbligato sia per la crescita personale e professionale, sia per la crescita dell'azienda. È una grande opportunità da cogliere e che permette alle aziende che dispongono di personale qualificato ADACI di gestire al meglio il proprio parco fornitori e la propria supply chain.

ADACI FORMANAGEMENT

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