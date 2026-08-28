CBT ITALIA guarda oltre i confini: tre grandi appuntamenti tra Italia e Francia per il 2026

Per CBT ITALIA l’autunno 2026 sarà all’insegna delle fiere di ciclismo e dell’incontro diretto con il pubblico. L’azienda cuneese ha infatti definito un calendario che, tra settembre e ottobre, la porterà prima a Misano, poi a Parma e infine in Francia, al Roc d’Azur.

Tre appuntamenti che rappresentano altrettante occasioni per rafforzare la presenza del marchio sul mercato italiano e internazionale e, soprattutto, incontrare da vicino ciclisti, appassionati e operatori del settore.

Un percorso che partirà dall’International Bike Festival di Misano, proseguirà con BikeUP Parma e si concluderà sulla Costa Azzurra con la partecipazione al Roc d’Azur a Fréjus.

International Bike Festival di Misano: il primo appuntamento dal 4 al 6 settembre

La prima tappa sarà l’IBF – International Bike Festival, in programma venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre al Misano World Circuit, dove accoglierà il pubblico allo stand J18.

Uno degli appuntamenti di riferimento per il settore ciclistico italiano ed europeo, dove aziende, professionisti e appassionati si incontrano per conoscere da vicino prodotti, tecnologie e nuove tendenze.

Per CBT ITALIA sarà l'occasione per presentare al pubblico la propria realtà e una gamma che spazia dalle biciclette da strada alle gravel, con una particolare attenzione al design italiano, alla ricerca sui materiali e alle prestazioni.

Sarà soprattutto un momento di confronto diretto: chi visiterà lo spazio CBT ITALIA potrà vedere da vicino le biciclette, approfondirne caratteristiche e soluzioni costruttive e confrontarsi direttamente con l'azienda cuneese.

Il 19 e 20 settembre CBT ITALIA sarà a Parma per BikeUP

A distanza di due settimane, il calendario proseguirà a Parma, dove sabato 19 e domenica 20 settembre CBT ITALIA parteciperà a BikeUP.

Un secondo appuntamento nazionale che consentirà all'azienda di incontrare un pubblico trasversale, accomunato dalla passione per le due ruote e dall'interesse verso le nuove proposte del settore.

Anche a Parma i visitatori avranno quindi la possibilità di conoscere più da vicino CBT ITALIA, osservare i modelli esposti e dialogare direttamente con lo staff.

La scelta di partecipare a due manifestazioni italiane a poche settimane di distanza conferma la volontà di CBT ITALIA di creare un rapporto sempre più diretto con chi pedala: non soltanto attraverso il digitale e i canali social, ma anche attraverso occasioni nelle quali il prodotto può essere visto e conosciuto dal vivo.

Dall'Italia alla Francia: in ottobre il Roc d'Azur

Il calendario autunnale avrà poi una dimensione internazionale.

Dall'8 all'11 ottobre CBT ITALIA sarà presente a Fréjus, in Francia, alla 42ª edizione del Roc d'Azur, la grande manifestazione ciclistica della Costa Azzurra che nel 2026 si svolgerà complessivamente dal 7 all'11 ottobre.

Per l’azienda cuneese il Roc d’Azur rappresenta un appuntamento particolarmente significativo. Presente sul mercato francese da oltre 50 anni, CBT ITALIA considera la Francia uno dei principali mercati di riferimento. La manifestazione sarà quindi un’ulteriore occasione per rafforzare il rapporto con gli appassionati e presentare l’intera gamma Mystero, compresa la nuova proposta con gruppo Campagnolo.

La gamma completa di CBT ITALIA, sarà anche l'occasione per raccontare una filosofia progettuale che mette insieme performance, carbonio, ricerca tecnica e design italiano.

Tre appuntamenti, un unico invito: venite a scoprire tutta la gamma CBT ITALIA

Misano, Parma e Fréjus diventano così tre appuntamenti di rilievo per gli appassionati di ciclismo. Due eventi in Italia e uno in Francia che, dopo la pausa estiva, offriranno l’occasione di scoprire da vicino le novità CBT ITALIA e le nuove proposte dedicate alla prossima stagione.

L'invito dell'azienda è rivolto non soltanto agli addetti ai lavori, ma a tutti gli appassionati di ciclismo che vogliono approfondire e conoscere il mondo CBT ITALIA, vedere da vicino le biciclette e incontrare direttamente chi le progetta e le sviluppa.

Gli appuntamenti da segnare in calendario sono quindi tre: 4-5-6 settembre all'International Bike Festival di Misano, 19-20 settembre a BikeUP Parma e dall'8 all'11 ottobre al Roc d'Azur a Fréjus.

Mystero Record 2x13 WRL, Campagnolo Bora Wto 45mm: 6610.00 €

Mystero Record 2x13 WRL, Newmen Advanced A.50: 4900.00 €

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Streem Vonoa Allround A.49/A.54: 5590.00 €

Mystero Dura-Ace R9270 12v Di2, Newmen Advanced A.50: 4770.00 €

Mystero Ultegra R8170 12v Di2, Newmen Advanced A.50: 3771.00 €

Scopri l’intera gamma su www.cbtitalia.com

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CBT ITALIA

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