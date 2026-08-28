Assistenza e vendita Malaguti da M&S Cars a ovest di Torino

Un polo specializzato da M&S CARS S.r.l. a Rivoli, in Corso Primo Levi, ai civici 23c e 35c al servizio di privati e aziende tutta la zona ad ovest di Torino.

Una bella notizia per tutti gli appassionati e i Clienti dello storico brand Malaguti , perché è possibile ricevere supporto sia alla vendita sia per l’assistenza presso le sedi M&S Cars di Rivoli.

La sede dedita all’assistenza al civico 35c è situata accanto allo storico punto vendita situato al civico 23c di Corso Primo Levi a Rivoli, da anni punto di riferimento come Suzuki Point del territorio a ovest di Torino.

Presso le sedi M&S Cars i Clienti Malaguti possono trovare un servizio ricambi e assistenza tecnica professionale in tutte le fasi di vita della propria moto. Il nuovo showroom garantisce un’offerta completa per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo Malaguti oppure scegliere un nuovo modello della gamma proposta dallo storico brand.

Tra i principali servizi di M&S Cars, inoltre, spiccano Piaggio Commercial, dedicato al mondo dei veicoli commerciali Piaggio a partire dalla proposta al pubblico, di veicoli industriali e commerciali, nuovi ed usati, al servizio ricambi ed assistenza tecnica. L’officina specializzata ha un’ampia superficie con un servizio di assistenza Piaggio in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Un altro punto di forza M&S Cars è che qui i clienti trovano tutto l’occorrente per gestire la manutenzione del proprio veicolo, con cortesia e professionalità che da sempre contraddistinguono M&S CARS. Grazie all’esperienza consolidata nel campo del noto marchio giapponese, oltre alle attività di assistenza, vengono proposte le migliori soluzioni finanziarie ed assicurative in collaborazione con UNIPOLSAI e a UNIPOL SERVICE.

In questo modo la manutenzione dell’automobile o del veicolo non graverà sulle proprie finanze, al riparo dagli imprevisti. L’obiettivo è quello di risolvere ogni problematica grazie alla conoscenza approfondita di tutti i prodotti e dei servizi messi a disposizione.

Il Cliente può sempre fare affidamento su M&S CARS se dovesse riscontrare problemi sulla vettura.

Non mancano le soluzioni per il noleggio a lungo termine.

Grazie a UNIPOL Rental i vantaggi offerti con il noleggio riguardano: il miglior controllo, la corretta gestione dei costi, un notevole risparmio sulla RC Auto. Il Noleggio a Lungo Termine costituisce una valida alternativa alla proprietà perché offre la possibilità di concentrarsi sul proprio core business, con risparmi sulla gestione ordinaria fino ad arrivare alla trasformazione dei costi variabili in costi fissi.

Un numero unico per tutti i Clienti!

Per ogni tua esigenza è possibile utilizzare il numero +390114159486 per contattare sia lo showroom sia il centro di assistenza, lo staff M&S CARS saprà supportarti al meglio.

Informazioni e contatti

M&S CARS S.r.l.

C.so Primo Levi, 23c – VENDITA

C.so Primo Levi, 35c – ASSISTENZA

Sito web: www.mscars.it

e-mail VENDITA: info@mscars.it

e-mail ASSISTENZA: assistenza@mscars.it