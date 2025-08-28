 / Cronaca

Cronaca | 28 agosto 2025, 12:40

Pioggia sulle strade di Torino e provincia: auto fuori strada a Ivrea lungo la A5, quattro feriti in codice verde all'ospedale

A causa del maltempo si conta già oltre una decina di incidenti lungo le diverse tratte

Auto fuori strada lungo la Torino-Aosta tra Ivrea e Quincinetto

Incidente lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Torino, nel tratto compreso tra Quincinetto e Ivrea.
Per cause e dinamica ancora da accertare, infatti, un'auto è finita fuori dalla carreggiata, senza coinvolgere altre vetture.

Il bilancio è di quattro persone ferite, tutte soccorse dagli uomini della Polizia Stradale e dai sanitari che li hanno affidati alle cure dei medici dell'ospedale di Ivrea in codice verde. Pochi i disagi alla circolazione, ma la pioggia in atto su tutta la tratta ha già causato più di una decina di incidenti di lieve entità.

redazione

