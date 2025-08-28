La storica fontana abbandonata tra melma, pietre che si sgretolano e rifiuti [FOTO]

Riqualificata la pavimentazione grazie al progetto AxTo Vallette, resta ancora irrisolto uno dei nodi principali di piazza Montale: il futuro della fontana storica. Al momento è spenta da tempo, come molte altre in città perché considerata troppo onerosa, a causa della razionalizzazione dell’acqua potabile.

Quanto abbandono

Ma i residenti denunciano non solo lo stop, quanto soprattutto l’abbandono e il degrado. "Le pietre si sgretolano - spiegano -, e rischiano di diventare un pericolo per chi passa". Tutto intorno, poi, non mancano i rifiuti. E quella melma gialloverde che rende il tutto ancora più inquietante.

In passato l’appello è stato raccolto anche da alcune realtà del territorio, tra cui Stalker Teatro, che auspicava un intervento concreto da parte dell’amministrazione. La richiesta diventa ancora più pressante alla luce dei lavori previsti in zona, con la demolizione dell’ex edificio delle Poste e la costruzione di un nuovo fabbricato multifunzione.

Situazione incancrenita

A intervenire è il consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 5, Pasquale Frisina, che non usa mezzi termini: "Servirebbe soltanto un intervento di manutenzione per restituire la fontana ai cittadini. Ma così com’è, il Comune si limita ad assistere al suo crollo". Frisina punta il dito contro la gestione centralizzata delle risorse: "Con un vero decentramento, la Circoscrizione avrebbe potuto dare risposte immediate. Invece ci ritroviamo con sempre meno strumenti e chiediamo a Palazzo Civico di farsi carico del problema".