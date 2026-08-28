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Viabilità e trasporti | 28 agosto 2026, 07:29

Nuova ciclabile rossa e semafori intelligenti, piazza Carducci cambia volto tra luci e ombre

Una corsia in meno per le auto verso Porta Nuova e polemiche sui cassonetti: la Circoscrizione 8 cerca rimedi tecnici

La rivoluzione di piazza Carducci

La rivoluzione di piazza Carducci

Un'opera pensata per cambiare il volto della zona sud della città e ricucire due quartieri storici. E' in dirittura d'arrivo il restyling di piazza Carducci. Come confermano Massimiliano Miano, presidente della Circoscrizione 8, e Alberto Loi Carta, coordinatore alla Viabilità, annunciando il completamento di un intervento destinato a trasformare uno degli assi più utilizzati della città (vuoi per via della presenza degli ospedali, vuoi per via della sua importanza come collegamento tra la zona collinare e la Crocetta).

Mobilità dolce e asfaltature: la svolta per i ciclisti

Il piano della Città parte dalla mobilità sostenibile. Fa infatti il suo debutto una nuova corsia ciclabile di colore rosso, studiata con una larghezza idonea e un'elevata visibilità visiva per garantire protezione a chi sceglie le due ruote. Contestualmente, le carreggiate dell'intera area sono state completamente riasfaltate, eliminando le criticità del manto stradale e garantendo una viabilità più fluida.

Verso Porta Nuova, tuttavia, è stata eliminata una corsia per le auto (scelta non approvata da molti cittadini). C'è poi il tema della nuova isola ecologica dotata di cassonetti di nuova generazione, più capienti e posizionati in linea. In molti hanno già chiesto lo spostamento dei cassonetti collocati a ridosso dell'intersezione tra la corsia delle auto e la pista ciclabile "perché chi arriva in auto e svolta verso sinistra per entrare nella piazza non vede arrivare le bici". Su questo punto la Circoscrizione 8 è alla ricerca, insieme ai tecnici, della migliore soluzione possibile.

Trasporto pubblico ed eliminazione delle barriere architettoniche 

Ampio spazio è stato riservato al trasporto di superficie: le fermate del trasporto pubblico locale sono state riprogettate per risultare più ampie, confortevoli e adatte al flusso giornaliero di pendolari. Sul fronte della sicurezza pedonale, la piazza si dota di semafori intelligenti a chiamata, percorsi tattili dedicati alle persone non vedenti e nuove banchine salvagente create per proteggere gli attraversamenti.

Un nodo strategico verso i poli della città 

La piazza torna così a essere una porta d'ingresso strategica da cui raggiungere agevolmente, con ogni mezzo, le strutture chiave del territorio: dalla Città della Salute all'hub di Lingotto Fiere, fino al grattacielo della Regione Piemonte. "Un intervento importante realizzato dalla Città - così Miano -, che ridisegna uno degli ingressi principali al nostro territorio, mettendo insieme mobilità, sicurezza, accessibilità e qualità dello spazio urbano".

La rivoluzione di piazza Carducci

La rivoluzione di piazza Carducci

La rivoluzione di piazza Carducci

La rivoluzione di piazza Carducci

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La rivoluzione di piazza Carducci

La rivoluzione di piazza Carducci

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Philippe Versienti

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