Orrore a Mirafiori, veglia per giorni il cadavere della sorella. A chiamare la Polizia sono stati i vicini di casa

Una scena terribile, quella che si sono trovati davanti gli agenti di Polizia che ieri intorno alle 12 sono entrati all'interno di un alloggio di Mirafiori. In particolare in via Farinelli 24. Gli uomini delle forze dell'ordine si sono infatti trovati di fronte al cadavere di una donna, Lorella Rocca, 64 anni, mentre nella stessa casa si trovava anche il fratello di lei, di qualche anno più giovane. A chiedere l'intervento della Polizia sono stati i vicini, allarmati dal forte odore che proveniva dall'appartamento.



L'uomo avrebbe vegliato il corpo della sorella per giorni, mentre le indagini adesso dovranno approfondire il motivo per cui la donna è morta. Si pensa che il decesso possa essere avvenuto almeno una settimana fa. Non si esclude nessuna ipotesi e nessuna spiegazione.



L'uomo, che non ha dato spiegazioni sulla situazione, è stato portato in ospedale per controlli.