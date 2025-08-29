Risse tra ubriachi e bottigliate, l'ennesimo allarme degrado arriva da Mirafiori Nord [FOTO]

Risse tra ubriachi, bottigliate tra i litiganti, urla, schiamazzi ed infine l'intervento delle forze dell'ordine. Le notti di Mirafiori Nord, in questa fine estate, sono segnate sempre dagli stessi problemi.

Minimarket ed ubriachezza

La denuncia -raccolta dal capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera - arriva nuovamente dai residenti di quest'angolo di Torino Sud, dove nell'area fra via Sanremo e via Carlo del Prete c'è un grosso problema di minimarket ed ubriachezza molesta. Ad inizio giugno sono state raccolte oltre mille firme indirizzate al Comune di Torino per chiedere un giro di vite contro vandali, schiamazzi e degrado.

Oltre ai bivacchi legati alla presenza di alcuni camper dei rom, si registrano delle grosse difficoltà a causa di un "bangla" in via Sanremo. Qui nelle scorse notti è nata l'ennesima rissa tra ubriachi, con intervento sul posto da parte della Polizia di Stato. E spesso i giardinetti vengono usati come bagni.

Ubriachi e lanci di bottiglie

Episodi che si ripetono praticamente ogni sera, con le forze dell'ordine chiamate per riportare la calma. Problemi analoghi a quelli che nascono attorno ad un distributore di bevande aperto h24 in via Carlo del Prete, dove si ritrovano gli ubriachi.

Qua nelle scorse ore l'ennesima discussione tra persone che avevano alzato un po' troppo il gomito è degenerata in un litigio feroce, con lancio di bottigliate.

La Circoscrizione 2, per voce del presidente Luca Rolandi, ha più volte chiesto interventi decisi della Città e forze dell'ordine nella zona. In parallelo andrebbe previsto un percorso di accompagnamento con i servizi sociali per residenti "fragili" della zona che abusano di alcol.