Crisi climatica e globale: i temi al centro del Festival 8 Ambiente

Prende il via venerdì 18 settembre 2026 la quarta edizione del Festival 8 Ambiente, un appuntamento che quest'anno assume un valore speciale: la rassegna coincide infatti con la celebrazione dei 30 anni di attività dell'Associazione Triciclo OdV ETS, da tre decenni in prima linea a Torino per promuovere la tutela dell'ambiente, l'economia circolare e la sostenibilità ecologica.

Organizzato per valorizzare il territorio della Circoscrizione 8 di Torino, il festival propone proiezioni cinematografiche, performance teatrali e momenti di dibattito, coinvolgendo la cittadinanza e gli studenti delle scuole superiori su due grandi direttrici della contemporaneità:

La crisi climatica antropogenica, legata all'aumento delle temperature globali causato dall'impatto umano, dall'agricoltura intensiva e dalle emissioni inquinanti; L’impatto ambientale delle guerre, il cui potenziale distruttivo devasta in modo irreversibile ecosistemi, territori, vite umane e animali.

La rassegna è organizzata con il contributo della Circoscrizione 8 di Torino, il patrocinio della Città di Torino e il supporto dei servizi gratuiti del CSV Vol.To. Un'iniziativa a forte vocazione di rete che vede la collaborazione di sei realtà partner: AIDO Piemonte OdV, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine - Lingotto, APS Liberipensatori Paul Valéry, Associazione Manzoni People, Associazione Pro Natura Torino APS e Istituto per l’ambiente e l’educazione Scholé futuro – WEEC Network ETS.

Come per le passate edizioni, tutti gli appuntamenti intendono offrire un contributo concreto al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.