Conto alla rovescia a Giaveno per il raduno delle Fiat 500 storiche

Domenica 20 settembre la città di Giaveno accoglierà la 14ª edizione dell'ormai tradizionale raduno di Fiat 500 storiche (quelle prodotte dal 1957 al 1977). Il raduno è organizzato dal Coordinamento Valle di Susa del FIAT 500 CLUB ITALIA, il più grande club al mondo dedicato alla storica 500.

I partecipanti alla manifestazione, a bordo delle piccole bicilindriche, andranno alla scoperta di quest'angolo di Piemonte, con i suoi paesaggi, le sue aziende ed i suoi sapori.

Ecco in dettaglio il programma della giornata:

Dalle 8,30 alle 10,15 ritrovo degli equipaggi in Piazza Molines a Giaveno per l’iscrizione.

I cinquecentisti riceveranno in omaggio la welcome bag, sarà loro offerto il caffè di benvenuto presso il Bar “Campana” e scattata la foto a ricordo della giornata, a cura di Fotografica Sestriere.

Alle 10.45 è prevista la partenza per il tour, che toccherà le località di Giaveno e Trana.

La sosta per l’aperitivo è prevista al ristorante – pizzeria “ I Cusinot” a Coazze.

Il pranzo si terrà alle ore 13 in borgata Tora, a Giaveno, presso il ristorante “Gli Amici della Tora” e sarà l'occasione per stringere amicizia tra i cinquecentisti.

Il raduno si concluderà alle ore 16,30 con il rientro in Piazza Molines per le premiazioni e i saluti, alla presenza delle Autorità.

Parte dei proventi sarà devoluto a favore di UNICEF per il programma vaccinazioni nei Paesi a basso reddito e per i bambini dell’Ucraina. In mattinata, in Piazza Molines, saranno presenti volontari della Fondazione TELETHON per presentarne le attività. La manifestazione gode del patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Giaveno, Comune di Coazze, Nuova Pro Loco Giaveno. Pro Loco Coazze e Associazione Valsangone Turismo.

Il raduno è limitato ad un massimo di 80 vetture, con prenotazione obbligatoria entro il giorno 17 settembre. Il raduno avrà luogo anche in caso di maltempo e tutte le vetture dovranno essere in regola con il codice stradale.

Il Fiat 500 Club Italia, fondato a Garlenda nel 1984, dedicato alla 500 storica progettata da Dante Giacosa nel 1957, è il più grande Club di modello al mondo ed è federato ASI dal 2000. I soci hanno superato quota 21.000 ed il trend è in continuo aumento. Ogni anno sono organizzati centinaia di raduni con gli appassionati di questo autentico mito italiano del quale circolano ancora circa 400.000 esemplari.

Dalla fondazione ad ora, il Club è riuscito a creare un vero e proprio fenomeno di costume, supportato dai sani e preziosi valori che la 500 rappresenta. Basti notare tutti i sorrisi che il passaggio della mitica 500 attrae a sé, suscitando ricordi nei più anziani, e simpatia nei più giovani. Il Club riunisce indistintamente persone di ogni ceto sociale, di ogni età (il 25% dei soci ha meno di 40 anni!) e di ogni luogo (sono presenti soci in Australia, Nuova Zelanda, Cuba, Giappone); ha contribuito ad unificare l’Italia e ancora oggi è sinonimo di uno stile di vita semplice e schietto, proprio come lei.

Il Club riunisce gli appassionati in una grande comunità che partecipa e dialoga come provano gli oltre 2.000 accessi al giorno al sito, la rivista sociale 4PiccoleRuote, bimestrale di 68 pagine a colori, che viene stampata in 160.000 copie all’anno, e l’importante presenza sui social network, con decine di migliaia di follower tra Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram.

Fiore all’occhiello è il Museo Multimediale “Dante Giacosa” e Centro di Documentazione per l’Educazione Stradale, sito presso la sede di Garlenda (SV), inaugurato nel 2007 e visitato da migliaia di persone.

L’attenzione alla solidarietà del sodalizio è stata riconosciuta anche da UNICEF, di cui il Club è stato nominato nel 2010 Testimonial per la campagna “Vogliamo Zero” come riconoscimento del grande impegno ultradecennale in campo umanitario.