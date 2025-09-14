Dal Sestriere al Cile, il giovane sciatore Matteo Franzoso in coma dopo una caduta

Sono ore di grande apprensione per Matteo Franzoso, 25enne velocista della Nazionale italiana di sci alpino, rimasto gravemente ferito durante una sessione di allenamento a La Parva, in Cile. Nato a Genova ma cresciuto a Sestriere, dove vive e ha mosso i primi passi nello sci, Franzoso è uno dei talenti emergenti della squadra azzurra.

Il fatto

Sabato 13 settembre, mentre si allenava insieme ai compagni Dominik Paris, Florian Schieder, Gregorio Bernardi, Marco Abbruzzese, Guglielmo Bosca e Pietro Zazzi, è caduto dopo un salto: secondo le ricostruzioni, è scivolato sotto una protezione, andando a sbattere con la testa contro una barriera frangivento. L’impatto gli ha provocato un grave trauma cranico.

Le sue condizioni hanno richiesto un immediato intervento di elisoccorso per il trasferimento a Santiago del Cile, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno deciso di mantenerlo in coma farmacologico per monitorare e approfondire la situazione clinica.

I genitori partiti dall'Italia

Al suo fianco stanno accorrendo i genitori, partiti subito dall’Italia per raggiungerlo. La Federazione Italiana Sport Invernali e il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, di cui fa parte, hanno espresso vicinanza e sostegno al giovane sciatore.

Franzoso, esordiente in Coppa del Mondo nel superG della Val Gardena nel 2021, era considerato uno dei prospetti più promettenti in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. In Valsusa è conosciuto non solo come atleta di talento, ma anche come ragazzo d’oro, esempio per tanti giovani che sognano di seguire le sue orme.