Intervento chirurgico al Papa, l’arcivescovo di Torino Repole invita alla preghiera

Nella giornata odierna, domenica 11 ottobre 2026, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, ha diffuso il seguente messaggio di sostegno alla preghiera per Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

"La Chiesa piemontese si unisce ai sentimenti di affetto e alla preghiera della Chiesa italiana per il Papa. Credo che tutti i popoli della Terra stiano stringendosi a Leone XIV con il medesimo sentimento, perché hanno trovato in questo Papa un padre buono, ciò che è indispensabile al mondo. Gli sono particolarmente vicino insieme al Collegio dei Cardinali e mi faccio portatore dell'affetto di tutti i piemontesi.

A tutti condivido e chiedo di diffondere le parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana: “Ringraziamo Papa Leone per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova. Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo! La accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l’intervento vada bene e perché il Signore le doni serenità e forza”, ha concluso Repole.