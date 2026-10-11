 / Attualità

Attualità | 11 ottobre 2026, 16:20

Intervento chirurgico al Papa, l’arcivescovo di Torino Repole invita alla preghiera

"Credo che tutti i popoli della Terra stiano stringendosi a Leone XIV con il medesimo sentimento"

L'arcivescovo di Torino card. Roberto Repole

L'arcivescovo di Torino card. Roberto Repole

Nella giornata odierna, domenica 11 ottobre 2026, il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, ha diffuso il seguente messaggio di sostegno alla preghiera per Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico.

"La Chiesa piemontese si unisce ai sentimenti di affetto e alla preghiera della Chiesa italiana per il Papa. Credo che tutti i popoli della Terra stiano stringendosi a Leone XIV con il medesimo sentimento, perché hanno trovato in questo Papa un padre buono, ciò che è indispensabile al mondo. Gli sono particolarmente vicino insieme al Collegio dei Cardinali e mi faccio portatore dell'affetto di tutti i piemontesi.

A tutti condivido e chiedo di diffondere le parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana: “Ringraziamo Papa Leone per la semplicità e la fiducia con cui ci ha reso partecipi di questa prova. Siamo una famiglia: Santo Padre, non è solo! La accompagniamo con la nostra preghiera e il nostro affetto perché l’intervento vada bene e perché il Signore le doni serenità e forza”, ha concluso Repole.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium