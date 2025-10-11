Moncalieri, bimba in arresto cardio respiratorio: inutile il trasporto al Regina Margherita, morta a tre mesi

Doppio intervento dei sanitari del 118 di Azienda zero nel pomeriggio di oggi, sabato 11 ottobre.

Moncalieri, bimba vittima di arresto cardio respiratorio

Il primo è avvenuto intorno alle ore 18 a Moncalieri in strada Praciosa per una bimba di tre mesi in arresto cardio respiratorio. La piccola è stata trovata nel letto dal padre che ha dato subito l'allarme. I soccorritori hanno raggiunto la bambina e i genitori che nel frattempo erano scesi in strada. Hanno iniziato le manovre di rianimazione della piccola per poi trasferirla all'Ospedale Regina Margherita con l'ambulanza medicalizzata. La piccola è stata ricoverata in codice rosso.

Alle 20.30 la drammatica notizia: la piccola è deceduta, nonostante i tentativi di rianimazione dei sanitari.

Incidente stradale a Lanzo: due feriti gravi condotti al Cto

Intorno alle 19.30, invece, il 118 di Azienda Zero è intervenuto per un incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un'auto e una moto in via Torino angolo via Torre Majet a Lanzo. Due persone a bordo della moto sono rimaste ferite in modo grave. Sono state prese in carico dai sanitari del servizio regionale di elisoccorso e trasportati all'ospedale CTO.