Su Instagram spunta un falso profilo della Circoscrizione 6: il logo ufficiale usato per una truffa

Spunta su Instagram una pagina sospetta che utilizza il logo ufficiale della Circoscrizione 6 della Città di Torino, ma dietro non c’è nessun account istituzionale. Il profilo, che si presenta con il nome "circ6torino_", mostra infatti lo stemma della Circoscrizione come immagine principale e si descrive come "Selezione del vincitore", invitando gli utenti a scrivere in privato la parola "WIN" per ricevere un presunto premio.

Possibilità di "vincere un prezzo"

Un messaggio in parte in olandese, in parte in italiano, promette la possibilità di "vincere un prezzo", ma in realtà non c’è alcun concorso ufficiale né alcuna comunicazione proveniente dal Comune. Tutti gli indizi fanno pensare a un tentativo di truffa o phishing volto a raccogliere dati personali o contatti di ignari utenti.

La 6 denuncia il tentativo di truffa

A denunciare il tentativo di truffa è il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, che annuncia di aver segnalato il profilo: "Abbiamo già preso tutti i provvedimenti necessari dopo la clonazione del profilo Instagram della Circoscrizione 6. Il profilo falso è stato segnalato e invitiamo i cittadini a seguire soltanto i canali ufficiali".

Il profilo – con zero post, tre follower e oltre settanta account seguiti – è dunque l’ennesimo esempio delle false pagine che cercano di imitare enti pubblici o aziende per guadagnare fiducia e poi raggirare le persone. L’uso improprio del logo istituzionale rappresenta un fatto grave, perché rischia di ingannare cittadini convinti di interagire con una pagina ufficiale della Circoscrizione.