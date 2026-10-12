Esercito, cambio del comandante del 1° reparto comando e supporti tattici alpini

Questa mattina, presso la Caserma “Montegrappa” di Torino, si è svolta la cerimonia di avvicendamento del Comandante del 1° Reparto Comando e Supporti Tattici Alpini, tra il Tenente Colonnello Gian Battista Mura e la parigrado Elisa Bollati. La cerimonia è stata presieduta dal Comandante della Brigata Alpina “Taurinense”, Generale di Brigata Giuseppe Sgueglia.





Nel corso dei dodici mesi di comando del Tenente Colonnello Mura, il Reparto è stato impiegato in un ampio spettro di attività operative, addestrative e di supporto, tra le quali la partecipazione con propri assetti specialistici all’Operazione “Leonte XXXVIII” in Libano sotto l’egida delle Nazioni Unite, e il contributo all’operazione Strade Sicure.

Il 1° Reparto ha inoltre partecipato alle attività di supporto operativo e logistico connesse alle Olimpiadi e Paralimpiadi “Milano-Cortina 2026”, assicurando personale e capacità a favore dei dispositivi interforze impegnati nella cornice di sicurezza all’evento. Non sono mancate le attività addestrative di specialità finalizzate al mantenimento di elevati standard operativi, come il Modulo Movimento in Montagna Estivo (MMM-E) svolto sulle Alpi liguri e piemontesi e il Modulo Addestrativo di Base in favore dei Volontari in Ferma Iniziale (VFI).

Dopo il simbolico passaggio della Bandiera di Guerra tra i due Comandanti, il Generale Sgueglia ha rivolto al Tenente Colonnello Mura un sentito augurio di successi nel nuovo incarico presso il Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, dando contestualmente il benvenuto al Tenente Colonnello Bollati, proveniente dal Comando Truppe Alpine di Bolzano.